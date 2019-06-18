06/18 各報重點新聞一覽

2019-06-18 06:10

自由時報

2020年大選 確定不辦公投

立法院臨時會昨晚三讀通過「公民投票法部分條文修正案」，將公投與大選脫鉤，公投日固定為八月第四個星期六，自二○二一年起，每兩年舉行一次；意即二○二○大選將不會併同公投一起舉行。

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比照台商回台 根留台灣也納優惠

「歡迎台商回台投資行動方案」預計今年可帶動六千億元投資，但因外界批評優惠獨厚台商，行政院會本週將通過方案二．○版、納入根留台灣企業，比照台商回台給予貸款手續費補助及額外增加十％外勞配額、滿足用地水電需求等，最快七月一日起施行。

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高教STEM學生大減 AI人才有隱憂

台灣高教就學率全球領先、向以人才優勢著稱，但教育部最新統計，我國高等教育ＳＴＥＭ理工科學相關領域學生，由最高峰的五十萬六千人，逐年減少至一○七學年僅剩三十九萬人，人數大減逾十萬；占比亦從三十八．五％降到三十一．四％，其中研究生也少了上萬人、博士從近七成掉到不到六成。學者警告，人才培育版圖演變，對我國要發展如ＡＩ、５Ｇ，甚至國防科技等，都是隱憂。

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蘋果日報

三讀通過 明年大選脫鉤公投 每2年固定8月投票 藍委怒喊「公投已死」

明年1月11日總統、立委大選，確定和公投脫鉤。立法院昨在民進黨立委人數優勢下，三讀通過《公民投票法》部分條文修正案，明定公投自2021年起每2年舉行一次，公投日訂為8月第4個星期六，並須錯開選舉年。學者認為，選舉、公投脫鉤，勢必降低投票率。總統府表示，去年公投造成選務亂象，影響人民公投權利，修法確有必要。國民黨抨擊，民進黨以多數暴力扼殺公投、是為「公投已死、民主送終」。

硬拗暴動 港警務處長堅不道歉 黃之鋒出獄立刻歸隊 圍立法會

香港上周三示威集會爆發警民流血衝突，警方將集會定調為「暴動」，香港警務處處長盧偉聰昨晚召開記者會，堅持不撤暴動罪名，並指有示威者以鐵條及磚頭衝擊警方防線，導致警方要驅散人群，警方迄今共逮捕15人，其中5人涉嫌暴動罪，只要在場人士沒有暴力行為就不用擔心涉及暴動罪。盧偉聰一再重申「警方尊重市民意見」，但未鬆口道歉。

聯合報

明年大選與公投脫鉤 在野痛批「鐵籠公投」

立法院臨時會昨天召開，首日即火速三讀通過「公投法」修正案，確定公投與大選脫鉤，二○二○總統大選確定不會合併舉行公投。新法規定，未來公民投票日定於八月第四個星期六，自二○二一年起，每兩年舉行一次。

熱島效應 你我活在悶燒鍋裡

台灣夏天的溫度分布圖總是紅到發紫、發黑，像顆烤熟的番薯，即使只是初夏，也常創高溫新紀錄。近幾年的生活經驗也顯示，夏天住在都市裡從白天熱到晚上，不開冷氣難以入眠。之所以熱氣難消，除了長期的全球暖化進逼，「都市熱島效應」是幕後元凶。

中國時報

保政權 閹割公投

立法院昨三讀通過《公投法》修正草案，根據三讀條文，公投只能2年舉辦一次，完全與大選脫鉤，自2021年起8月的第四個星期六定為「公民投票日」，每兩年舉辦一次。國民黨立委痛批這是「鳥籠變成鐵籠」。國民黨立委廖國棟說，民進黨執意公投法修惡，「這已經不是民主，而是民主獨裁。」

習20日訪北韓 對美打朝鮮牌

G20習川會前夕，大陸昨宣布，中共總書記習近平將於6月20至21日訪問北韓，這是習上任總書記六年多來，首次訪問北韓。大陸學者分析，此時間間點很微妙，既有必然性，也有「選擇性」，也顯示習有意在習川會前，對美國打出「朝鮮牌」。

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