秋行軍蟲蔓延 屏東首例玉米田捕獲雄成蟲

2019-06-17 22:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕秋行軍蟲開始蔓延，屏東縣車城鄉1處玉米田於6月15日發現首例幼蟲入侵的「蟲蟲危機」，經現地掩埋銷毀後，15日屏東縣政府會同改良場加掛性費洛蒙誘集器，1公頃加掛8組完成，而秋行軍蟲也「沒在客氣」，全部採集到蟲體，其中還包括雄成體。

要杜絕蟲蟲危機，不是銷毀即可，屏東縣政府會同農委高雄農改場在該1公頃的玉米田內佈置8個誘集器，今天早上7點半獲車城農會人員回報，發現8個誘集器內皆有蟲體，高改場和縣府人員立即前往現場，採集蟲體。

屏東縣政府農業處表示，現場8個誘集器蟲體照片經高改場人員回傳防檢局並立即採集後寄送中山大學進行鑑定；防檢局也在今天下午對外宣布屏東縣所發現的蟲體確實屬秋行軍蟲成蟲。

縣政府指出，將立即依照緊急防治作業流啟動「施藥防治」，將依防檢局公告緊急防治用藥，包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等共11種。

屏縣府呼籲，如有發現該害蟲，請民眾立即通報防檢局0800-039-131並上傳照片、影像，以利快速鑑定待防檢局確定案例成立後採取緊急防治措施，再次呼籲農民加強田間巡檢，發現疑似蟲體儘速通報，避免疫情擴大，縣府將會持續密切監控，縣府通報電話：08-7339048（請於上班時間撥打）或撥打1999專線。

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