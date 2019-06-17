冏！ 他在工作群組回「OK貼圖」 主管叫他回家吃自己

2019-06-17 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕貼圖不要亂回！中國湖南長沙一間酒吧的品牌部組長日前在微信群組安排工作，一名員工就傳了一個「OK」貼圖做為回覆，讓他氣炸「不懂規矩」，立刻叫這名員工「領離職單」回家吃自己，對話內容也引發網友熱議。

綜合中媒報導，這名主管當時在群組內向微信名為「怪我怪我怪我咯」的員工要求「把今天例會說到的品牌部這邊的內容做個表給我」，該員工立刻以一個「OK手勢」的貼圖回應。未料這貼圖竟讓該主管氣得當場在群組發飆開罵。

該主管隨即在群組內責罵這名員工，表示收到就要回覆「收到」，「這點規矩不懂嗎？」、「這是你的收到？」沒想到8分鐘過後，這名員工都沒有回應，讓主管直接在群組撂狠話要把他開除，「一會兒自己去找人事辦理離職手續」。

訊息曝光後引發網友熱議，紛紛留言「這樣的規矩好做作」、「組長是不是年過80啊，食古不化耶」、「早知道就回嗯，氣死他」、「態度不嚴謹，但是開除也過分了。」還有人認為主管對這名員工已經積怨很久，只是剛好找個理由開除他。

這名被開除的員工接受訪問時表示，自己很委屈，還說被開除時，「脾氣好忍住沒動手」。他也提到，酒吧事後要求所有員工回覆「Roger」來接收指令。

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