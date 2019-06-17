給獨生子最後禮物 一家3口都簽這個決定
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2019-06-17 19:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕《病人自主權利法》今年初正式施行，民眾可透過「預立醫療照護諮商」簽署「預立醫療決定」，台中市澄清醫院調查發現完成簽署個案大多與少子化和低薪化有關，不想因重大疾病拖垮子女，當成「最後的禮物」，就有父母與獨生子一家三口都完成自己預立醫囑。

澄清醫院家醫科主任張惠雯表示，台中有一對70多歲的夫妻，在45歲的獨生子陪同下到預立醫療自主諮商門診，擔心將來一旦罹患重大疾病，龐大的醫療費會成為拖垮兒子的最後一根稻草，決定放棄施行維持生命治療，以怕兒子不捨與不願，因此邀兒子一起到門診諮商。

張惠雯說，這對夫妻的獨生子在諮商時含淚勸阻，表示他會盡心盡力照顧兩老，但老夫妻不斷堅持和安慰，最後兒子最後答應完成父母心願，並成為預立醫療自主的見證人，完成法律程序，最後這名兒子也簽下自己預立醫療自主決定，這是一家人接受預立醫療自主的特殊案例。

另一個案例是60多歲丈夫，不忍讓小他20歲的年輕妻子，在將來他生重病時變成辛苦的看護，帶著妻子做預立醫療門診諮商並完成簽署；還有一名50多歲乳癌婦人已經完成治療超過5年，病情穩定，但她說很體會女兒照顧她的辛苦，因此在女兒陪伴見證下，簽了預立醫療自主，連鼻胃管都不放，好讓自已輕鬆地走，現在珍惜與女兒相聚的每一刻。

張惠雯指出，要做預立醫療決定之前，必須先做「預立醫療照護諮商」，讓相關的人員都能知道意願人的想法和決定，並參與討論，透過諮商，簽署預立醫療決定，只要符合特定臨床條件病人可拒絕維持生命治療與人工流體餵養，決定善終權益。

  • 醫師張惠雯指許多父母簽署預立醫療決定，是給子女最後的禮物。（記者蔡淑媛翻攝）

    醫師張惠雯指許多父母簽署預立醫療決定，是給子女最後的禮物。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 醫師張惠雯指完成簽署預立醫療決定個案大多與少子化和低薪化有關，不想因重大疾病拖垮子女。（記者蔡淑媛翻攝）

    醫師張惠雯指完成簽署預立醫療決定個案大多與少子化和低薪化有關，不想因重大疾病拖垮子女。（記者蔡淑媛翻攝）

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