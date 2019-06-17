給獨生子最後禮物 一家3口都簽這個決定

2019-06-17 19:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕《病人自主權利法》今年初正式施行，民眾可透過「預立醫療照護諮商」簽署「預立醫療決定」，台中市澄清醫院調查發現完成簽署個案大多與少子化和低薪化有關，不想因重大疾病拖垮子女，當成「最後的禮物」，就有父母與獨生子一家三口都完成自己預立醫囑。

澄清醫院家醫科主任張惠雯表示，台中有一對70多歲的夫妻，在45歲的獨生子陪同下到預立醫療自主諮商門診，擔心將來一旦罹患重大疾病，龐大的醫療費會成為拖垮兒子的最後一根稻草，決定放棄施行維持生命治療，以怕兒子不捨與不願，因此邀兒子一起到門診諮商。

張惠雯說，這對夫妻的獨生子在諮商時含淚勸阻，表示他會盡心盡力照顧兩老，但老夫妻不斷堅持和安慰，最後兒子最後答應完成父母心願，並成為預立醫療自主的見證人，完成法律程序，最後這名兒子也簽下自己預立醫療自主決定，這是一家人接受預立醫療自主的特殊案例。

另一個案例是60多歲丈夫，不忍讓小他20歲的年輕妻子，在將來他生重病時變成辛苦的看護，帶著妻子做預立醫療門診諮商並完成簽署；還有一名50多歲乳癌婦人已經完成治療超過5年，病情穩定，但她說很體會女兒照顧她的辛苦，因此在女兒陪伴見證下，簽了預立醫療自主，連鼻胃管都不放，好讓自已輕鬆地走，現在珍惜與女兒相聚的每一刻。

張惠雯指出，要做預立醫療決定之前，必須先做「預立醫療照護諮商」，讓相關的人員都能知道意願人的想法和決定，並參與討論，透過諮商，簽署預立醫療決定，只要符合特定臨床條件病人可拒絕維持生命治療與人工流體餵養，決定善終權益。

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