台電開關箱不到36小時爆3次 民眾快抓狂

2019-06-17 18:41

〔記者陳建志／台中報導〕大里區甲園街149巷內一處社區前，台電設置數個開關箱和變電箱，上週連續下雨，造成開關箱因水氣多短路，從12日下午開始，短短不到36小時就出現3次熔絲燒損並傳出爆炸聲，不但讓住戶嚇壞，也造成附近住家、路燈全停電，民眾對於開關箱一再發生爆炸感到憂心，要求台電早日遷移。

大里立德里長江和樹今天表示，里內甲園街149巷內的一處社區前，設置了好幾個變電箱和開關箱，12日下午4點多，突然傳出爆炸聲響，接著附近社區就停電，就連立元一橋上的路燈都不亮，台電獲報雖沒多久就來修復，但13日上午11點多，以及14日凌晨3點多，又接連爆炸2次，讓附近民眾都快抓狂。

江和樹表示，電力設備故障難免，但短短不到36小時，就接連傳出3次短路爆炸，不但民眾因停電不便，因剛好在社區出入口旁，居民都擔心剛好行經時爆炸會受傷，大家都人心惶惶，要求台電早日將相關設施遷移。

台電台中區營業處市區巡修課長許維良表示，該社區前的開關箱，是當初建商建屋時，依據建築法規預留的位置，但因長期排水不良，造成設備鏽蝕，上週又因接連下雨，造成開關箱內水氣竄升，造成熔絲燒毀並出現爆音，已經將開關箱改成最新型密閉式的開關箱，未來不會再出現類似狀況。

許維良並說，1年前就開始針對該區域進行電力系統重新配置，新的開關箱位置施工進度已達6、7成，完工後該社區前的開關箱就可拆除，但因社區仍須用電，屆時變電箱仍要放原地，並澄清發出爆音時，是系統的保護措施，不會出現導電或失火的情況，請民眾不用過度擔心。

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