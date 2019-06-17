又「越」界！越南漁船盜漁被活逮 罰百萬再押解出領海

2019-06-17 18:45

［記者陳彥廷／屏東報導］現在是黑鮪魚捕撈季，不少東港、小琉球漁船常常前往台、菲交界海域捕撈黑鮪，不過卻又也發現毫不相干的越南漁船在該海域捕魚，我國漁民氣不過，通報海巡署大動作派艦出海護漁，果然抓到越南船越界捕撈漁獲1700公斤，該船遭漁業署開罰100萬元，透過代理公司繳清罰款後，今天被海巡署押解到領海界線外驅離。

現在正屬東、琉漁船大量出海的黑鮪季，許多漁船卻目擊有外國漁船進入我專屬經濟海域，本月8日前就有東港籍漁船在鵝鑾鼻東南方175海里的海域發現數艘越南籍漁船越界捕魚，通報海巡署處置，艦隊分署獲報後立即指派線上台菲海域巡弋的東機隊台東艦、花蓮艦以最大安全速度趕往現場，另增派台東海巡隊10057艇搭載偵防分署4名特勤人員，以2艦1艇優勢能量趕往查處。

台東艦率先抵達現場，發現1艘越南籍漁船，該艦即在旁監控並通報10057艇攔截圍捕，10057艇抵達現場後即鳴笛，並以越南語廣播要求停船受檢，但該船船長及船員心虛驚開始以蛇行方式航行拒絕登檢並往南逃逸，我海巡艦艇在海上進行包抄，以艦艇夾擊方式左右包圍，經過2個小時左右的追逐，由4名特勤人員及3名海巡人員強行登檢並控制該船，經檢查該船計有5越南籍人士，船艙有鮪魚、旗魚及雜魚等漁獲1,700公斤左右，並無豬肉、相關製品或攻擊性武器。

經過海巡人員的訊問，越籍船長坦承在我國專屬經濟海域違法捕撈，艦隊分署考量人船安全，陸續增派高雄海巡隊PP-10026艇前往會合戒護，因實際航行距離遠達250浬，且巴士海峽湧浪巨大，前後歷經44小時艱辛航程，將越船平安押返高雄港，並辦理函送裁罰等事宜。

全案經主管機關漁業署依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第6條及20條等規定，裁處罰鍰新台幣100萬元，在收到罰金後，今天早上由高雄海巡隊PP-3557艇將該越南籍漁船押解，強制驅離至台灣西南海域的領海外界線外，並告誡該船船長、船員不得再犯，否則將加重裁罰，也藉此嚇阻不肖外國漁船入我國專屬經濟海域的歪風。

高雄海巡隊表示，今年迄今查扣越界捕撈漁船計有3艘，合計向公庫支付新台幣690萬元；為保護我國海域海洋生態資源及漁民生計，將持續與漁業署保持密切聯繫合作，掌握海域情勢及漁船作業情形，機動彈性調整勤務部署，遇有外國籍漁船越界作業，必定採取登檢帶案等強勢執法作為，並移請主管機關從重裁罰，以維護我國漁權，確保國籍漁民作業安全，如有發現破壞海洋生態與漁業資源之不當行為，可利用海巡「118」專線報案，高雄海巡隊將竭誠為您服務。

海巡隊指出，自107年5月起每航次5天4夜延長至6天5夜，藉由延長滯海時間，提升護漁勤務之頻率及密度。艦隊分署將持續與漁業署保持密切聯繫，掌握海域情勢及漁船作業情形，機動彈性調整勤務部署。

東港區漁會則說，最近有接獲國防部的通知，指漁民在我國週邊海域發現外國的軍艦、公務船舶、情報船及越界漁船等，若拍照、通報可針對不同類型船舶發放檢舉獎金。

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