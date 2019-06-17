軟腳片》昔元首限定！亞洲第一高平台Skyline 460開放

2019-06-17 18:31

〔記者簡亭宇／台北報導〕

台灣知名地標「台北101」，每天都有平均8千位國內外旅客造訪，登上89觀景平台一睹台北盆地樣貌，睽違15年，「台北101」開放101樓的樓頂，打造新的觀景平台「Skyline 460」，除了讓民眾搭乘專屬電梯直達海拔460公尺觀景台，體驗登高快感，也打算重新打造豐富的「垂直場域」體驗，讓遊客跳脫走馬看花式的觀景旅遊方式，而是能感受更震撼的台北風景。

以前台北101的樓頂平台，僅限開放給國家元首級的貴賓，現在正式開放後，民眾想體驗必須穿上安全設備才能進入，因為在101樓的「Skyline 460」，僅有欄杆做安全防護，無任何遮風避雨的空間，也因為如此，想登上亞洲最頂端，不是「有錢就可以」，還要符合身高、體重限制，身高145公分以下或200公分以上都不行參加這個活動，體重超過120公斤也不行，另外天氣狀況也很重要，颳大風下大雨都不能體驗，幸運登高的民眾，每位都興奮地拿著手機到處拍照留念，民眾Tiffany分享：「因為有做保護措施，所以到101樓不會很害怕，但是往下看還是有軟腳的感覺！」另一位民眾則表示：「可以從那麼高的角度看台北很有趣。」

「Skyline 460」與「89樓觀景平台」最大的不同不只高度而已，新平台強調「登雲踏霧」的感覺，台北101觀光旅遊事業處營運長黃瓊萱說：「晴天並非Skyline 460最佳觀景時間，「陰天」才能在樓頂看到雲霧繚繞的台北美景，這是在89樓看不到的景象與感受。」但如果是親子旅遊或長輩同行，有舒適環境的89樓觀景平台會是比較好的選擇。

「台北101」也逐漸打破旅客純登高觀景的刻板框架，從5樓售票處到89樓，都請到不同的藝術大師設計展品，例如噪咖藝術製作的「奇幻水晶音樂裝置藝術」或「台北經典建築積木特展」等，用不同的視覺體驗，讓各國旅客帶走更豐富的台灣回憶，感受美出「新高度」的台灣。

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