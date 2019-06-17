稻田是下一個「秋」蟲害？ 彰縣議員心驚驚…

2019-06-17 15:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕秋行軍蟲進軍玉米田，蟲蟲危機已讓農民聞「秋」色變，民進黨、國民黨多位彰化縣議員今日在議會質詢蟲害，他們擔憂彰化縣是稻米生產重鎮，蟲害若從玉米田擴及稻田，後果將不堪設想，要求縣府農業處鎖緊螺絲，不能只被動處理通報案例，案場四周更該主動清查，同時，通報獎勵和防治剷除蟲害的補償金要儘快發給農民。

縣議員劉惠娟首先發言說，秋行軍蟲橫行全台，幾近全台遍地開花，火燒和掩埋是目前除蟲害的方法，火燒有空污疑慮且豪大雨剛過土壤太過潮溼、玉米含水量飽和，火燒速度慢，農民也擔心土壤覆蓋掩埋大雨沖刷掉土壤，造成2度蟲害的後遺症。

縣議員莊陞漢表示，秋行軍蟲非這1、2天才有，彰化縣爆發蟲害也非全國第1、2個，直到上周才發現，但農業處不僅警覺性不夠，遑論未雨綢繆，危機處理慢半拍。

縣議員賴清美更擔心蟲害波及稻田，她說，「秋行軍蟲」有行軍2字顧名思義很會跑，繁衍和擴散速度極快，目前和美玉米田已淪陷了，接下來其他農作物尤其是稻田一旦也被害蟲吞噬，損失將難以估算。

縣議員賴澤民指出，蟲害是事實，舉報獎勵金和賠償金更要加快腳步發放給通報者和農民。

4位議員砲口一致對準農業處，處長陳炳森頻頻接招，他說，早在1個月前就已辦過說明會，蟲害爆發後縣府依照SOP流程組織緊急應變小組、勘災小組、緊急處理小組，接獲民眾通報疑似秋行軍蟲，以最快時間會同農改場到達現場勘查、確認，相關獎勵和補償依照中央規定辦理。

陳炳森指出，中央以緊急疫情處理這次的蟲害，同意可焚燒處理，焚燒第一時間同時通知環保局、消防局等單位同時進行空污和安全監控，全台目前都在玉米田發現幼蟲，彰化縣7件通報案例，4件排除，3件各在芳苑鄉、溪湖鎮、和美鎮，後續如果有接獲消息，縣府會馬上做後續的處理。

已感染秋行軍蟲的農地，未來3個月內不可以耕種，耕除玉米田1分地補償1萬4520元，耕除後休耕管制每公頃約4萬5000元補助金。

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