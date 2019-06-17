「再見即是相見」 三灣國中學生自創自唱畢業歌

2019-06-17 15:03

［記者鄭名翔／苗栗報導］鳳凰花開，畢業時節，苗栗縣立三灣國中畢業生為打造一場獨特畢業典禮，首度打破傳統，由國三生張高源譜曲、徐瑞靜作詞，創作「再見即是相見」畢業歌曲，不僅自行設法錄音、收集3年成長點滴拍攝成MV，並由44名應屆畢業生於典禮上高聲唱出屬於自己的畢業歌，讓青澀的離別增添一份難得可貴回憶。

位處偏鄉的三灣國中，教學資源不豐，但讓學生們適性成長，找到自己的興趣與專長加以發揮，儘管沒有樂團、沒有錄音室、更沒有後製團隊，但靠著學生們的天賦與堅持，利用國中會考完空檔時間，學生們集思廣益，共同完成這項外人眼中「不可能的任務。」

「不想與你們別離，但天下無不散的筵席」徐瑞靜在創作時對這句歌詞格外有感觸，嶄露優異中文造詣的她將想對同學訴說的情感，透過優美的詞語傳遞給三灣國中的師生，「在茫茫人海裡，有千萬分之一的機率，該有多幸運，才能與你們相遇。」

提出發想及包辦作曲、錄音的張高源表示，以前就會幫畢業學長姊伴奏，但都是唱誦現成的畢業歌曲，因此國一時就醞釀製作屬於自己青春歲月的歌曲；透過國中會考後的空檔，拿著吉他哼哼唱唱，與同學們利用1個月時間克難使用圖書館錄音、製作MV，上傳至網路已吸引近千觀賞次數。

三灣國中校長羅玉琴說，第一次聽到學生們的成果時，「雞皮疙瘩掉滿地」，那份乾淨、單純的嗓音唱出青澀悅耳的音樂，不僅讓許多人看見偏鄉孩子難以掩蓋的才華，也是校史上首次由學生自創畢業歌曲，許多畢業學長姊聽到時都大為感動，未來也希望成為灣中的傳統，讓每屆孩子都能有專屬的青春回憶。

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