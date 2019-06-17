第一次療程就成功 40歲李沛綾做試管迎「二寶」

2019-06-17 14:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕曾演出《飛龍在天》、《娘家》等多部知名電視劇的演員李沛綾（本名李佩怡），婚後逐漸淡出演藝圈，育有一子，但心中仍期待能再迎來二寶，兒女雙全；40歲這年，她決定給自己一個機會嘗試接受試管嬰兒療程，抱著一顆正向和愉快的心情，全力配合醫師指示，果然第一次療程就如願產下一女，今天全家在愛女周歲時出席分享會，鼓勵大家勇敢圓夢。

李沛綾分享說，生了兒子之後，一直想要有一個女兒，但是10年不避孕卻沒有成功，兒子都已11歲了，所以她決定嘗試接受試管嬰兒療程；透過友人介紹，她來到新竹縣艾微芙國際生殖醫學中心向主任楊文瑞求診，往返台中、新竹兩地，再辛苦也要圓夢。

談及療程，李沛綾說，過程中須接受許多針劑和藥物，雖然辛苦，她仍覺得很正向，因為她是來給自己圓夢的機會，所以就好好地配合醫師，用愉快的心情去面對，特別是懷孕早期為了寶寶臥床休養，不出門長達3個月。

楊文瑞指出，目前人工生殖的技術不斷精進，精準醫療客製化的試管嬰兒將是未來的趨勢。但她呼籲大家懷孕要趁早，35歲以上若超過半年以上無法自然懷孕，應夫妻一同接受檢查與醫師進行備孕討論。

楊文瑞說，李小姐因為自己努力配合養胎，在艾微芙的專業醫療團隊協助下，第一次進行試管嬰兒療程就順利取得了10顆卵子，並順利培育了5顆品質優異的囊胚，最後植入2顆，即順利懷孕產下一名健康的女寶寶。

透過李沛綾的經驗分享，楊文瑞強調，進入試管嬰兒療程的病患，一定要抱著正向樂觀的想法，以提高成功率，因為如果過於焦慮、憂慮，會產生壓力荷爾蒙，將不利於卵子成長和肧胎著床。

艾微芙國際生殖醫學中心總裁黃禹仁表示，國健署資料顯示，106年全台透過人工生殖技術誕生的嬰兒共有9590人，較105年增加了602個嬰兒誕生，其中在艾微芙和東元醫院施術的人次高達1416人次。艾微芙與美國史丹佛大學生殖醫學中心技術合作，率先打造3.5代試管嬰兒療程，並完成全台第一例3.5代試管嬰兒（PGS＋ERA）成功案例，協助客戶順利誕生一對龍鳳胎寶寶。

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