勞心勞心、吃少睡少卻鬆軟肥胖 當心過勞肥

2019-06-17 13:13

〔記者歐素美／台中報導〕46歲楊姓婦人外型白白胖胖、贅肉鬆軟，走路、爬樓梯就滿身大汗或喘不過氣，不時感到胸悶、頭暈、心悸，因忙於家務，就算吃少睡少，體重卻不減反增，豐原醫院中醫師林秀燕表示，這就是中醫說的「過勞肥」，屬虛性肥胖，可藉由藥茶配方，改善虛胖體質。

豐原醫院中醫師林秀燕表示，婦人過了40歲很容易出現虛性肥胖，主要是因為顧及家庭，勞心勞力，又因為憂心而無法好好入眠，導致心、肺功能、代謝功能變差，尤以腹部與大腿最容易堆積脂肪。

中醫強調人的心肺功能，著重強心氣補身，即唯有增強心肺功能，才能幫助患者的身體自然代謝廢熱，讓體內的垃圾廢物藉由大小便與排汗循環排出。藥茶配方可選用「黨參」3錢、炙甘草3錢、麥門冬5錢、五味子2錢、桂枝2錢，以1200cc的水煮約30分鐘，在夏季代替日常的水分攝取。

林秀燕說，中藥「麥門冬」有滋潤肺氣功效、改善口乾舌燥；「黨參」則可促進新陳代謝、強化心臟血管系統、消除精神壓力。楊姓婦人連續喝1個半月、加上調整作息，身體不適、虛性肥胖情形即獲得改善，體力也變得更好。

至於患有腎臟疾病或糖尿病患者，林秀燕表示，飲用該藥茶前應先與醫師討論才飲用，只要有任何虛性肥胖情形，可經由中、西醫治療，還給自己健康身體。

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