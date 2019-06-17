南市增購抽水機組防洪 首批36台交機完成

2019-06-17 12:52

〔記者萬于甄／台南報導〕南市府為降低強降雨導致局部災情發生的機率，去年斥資8000萬增購72台大型移動式抽水機汰舊換新，今舉行交機儀式，由市長黃偉哲親自驗收，他說，抽水機的佈署是工具而非目的，未來會全力配合中央治水，希望讓預佈的抽水機永遠用不上，市民免於水患的傷害。

台南易淹水面積不小且部分沿海地區及低窪地區，因人口居住需求而開發，每當強降雨一來，區域的內水易積淹而無法排出，導致水患淹入住宅；經市府長年來的治水，雖部分地區淹水災情已逐漸改善，但在極端氣候的影響下，短時間的強降雨仍可造成局部災情發生。

台南目前雖有超過300台轄內移動式抽水機因應，但約2成為老舊機組，恐影響防洪功能，因此，水利局去年度向中央申請3000萬經費及自籌5000萬，增購72台大型移動式抽水機增強防洪效能，首批36台今完工交機，由台南市長黃偉哲親自點收驗證。

黃偉哲表示，為期長達7個月的防汛期來臨，近年因氣候急遽變遷，每一次強降雨都有可能致災，市府相關單位會高度重視，確實做好防汛準備，此次增購移動式抽水機組汰舊換新並實際測試，希望能讓市民能夠安心，倘若需要使用抽水機組時，這些都是能派上用場的工具。

水利局指出，首批36台為配合汛期來臨已陸續交貨，其中22台已預布於易淹水地區，另第二批抽水機組預定於7月中旬交機，增購的抽水機組均為0.3CMS移動式抽水機，相信未來能增強台南防汛整備的效能。

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