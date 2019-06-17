國產椎體撐開器 中醫大新竹附醫椎體重建手術成功

2019-06-17 13:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕據統計，台灣1年新增6萬例壓迫性骨折病例。但患者進行的「椎體重建手術」，目前市面上主要是歐美品牌，台灣微創在國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心的輔導下，100%由台灣自主研發及生產製造出「椎體撐開器」，經中國醫藥大學新竹附設醫院率先採用，完成全國第一例國產品椎體重建手術治療，8旬婦術後復原狀況良好，隔天離院後就可以行動自如。

中醫大新竹附醫今早舉辦「台灣首例國產品椎體重建手術成功傳承儀式」。該院神經外科主任黃祥銘簡報表示，「椎體重建手術」是利用「椎體撐開器」將脊椎壓迫性骨折患者以垂直方式撐開塌陷的椎體，灌入骨水泥固定，達到脊椎復位、緩解長期疼痛的效果。「椎體撐開器」是技術門檻非常高的永久性植入物醫療器材，需要經過多道精密金屬加工程序，且需一體成形，品質要求高。

但目前市面上的椎體撐開器均為國外進口廠牌，使用的方式像是利用汽車千斤頂的機械撐開原理，將千斤頂置入椎體後，再以垂直方式撐開塌陷的椎體，並灌入骨水泥固定，達到脊椎復位、緩解長期疼痛的效果。

台灣微創經由國研院儀科中心的輔導，研發3年的「椎體撐開器」，成為第一家通過台灣TFDA許可上市的醫療器材廠商。80歲劉姓婦人今年4月底跌倒後因嚴重背痛就醫，經中醫大新竹附醫X光發現腰椎第三節有壓迫性骨折，核磁共振檢查後確認需安排手術治治療；為提供較好的椎體塌陷改善效果，決定採用新式設計的國產品進行手術。

台灣微創董事長梁晃千指出，和國外廠牌相比，該公司的椎體撐開器成功運用多面向推進力量，首創以3D立體支撐方式，使病患有更好的復位效果，減少疼痛不適；同時也是市面上唯一加入回退設計的安全機制，能有效預防手術中的風險產生，提高在全球市場的競爭優勢。此新開伋目標在3年內創造超過5億元的產值，讓國內外醫療院所都有機會使用到台灣的高品質創新醫材產品，造福更多病患。

科技部政務次長謝達斌表示，生技醫療產業是政府重點發展的產業之一，科技部希望強化醫材產業群聚效應，透過台灣新創生態系的互相鏈結，加速研發成果商品化。國研院儀科中心主任楊燿州強調，儀科中心的「一站式醫材加速器」，專業輔導幫助醫療器材加值創新，大幅降低醫材產品的研發成本及風險，提高成功率。

中醫大新竹附醫院長陳自諒，該院樂見與國研院儀科中心共同攜手，為建立創新的醫療特色而努力，期盼未來能有更多廠商能透過產研醫合作模式，讓創新產品加速商品化，使臨床需求得到更好的照護品質，也將台灣醫材品牌推向世界舞台。

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