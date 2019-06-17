醫師曝優良精子4大關鍵 男性民眾可在家觀察

2019-06-17 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕曾有國內研究指出台灣男性因環境、生活作息影響，每人精液品質日漸劣化，精子數減少，但這件隱憂並不只在台灣發生。對此中國就有名醫師分享優良精液的4大關鍵，民眾可在家自行觀察。

《生命時報》報導，北京大學第三醫院南科主任姜輝及泌尿外科主任洪鍇，依據臨床結果指出，精液品質好壞在於精液量、精子密度、精子活力，及精液型態。

醫師表示，每回最佳射精量介於2至7c.c間，超過7c.c為過多，可能代表精子密度低，這類情況常見於精囊炎病患；若少於1c.c則為過少，易導致不孕。

而若從精液顏色判別的話，若精液清亮、透明，恐是「無精子症」或「少精子症」；若為純白色，可能是精子濃度較高或精液中有白細胞；但若是呈現黃色且帶有膿臭味，及成鮮紅或紅褐色的「血精」時，前者恐是有相關感染，後者則代表精液中有紅細胞，常見於精囊炎患者，兩者皆須就醫觀察。

精子活力則可從射精30分鐘後的精液觀察出端倪。正常的精液射出後，在精囊凝固酶作用下會先呈「膠凍狀」，待射精後15至30分鐘，此階段精液受到前列腺液化酶影響，回到液狀，因此如果精液在30分鐘後仍不液化，就屬不正常。

此外，若用玻璃棒接觸正常液化後的精液，輕輕提起時會形成長度小於2公分的「精液絲」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法