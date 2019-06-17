捐贈救護車回饋鄉里 新北市民、企業有愛

2019-06-17 10:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天接見4位捐贈救災救護車輛裝備的新北市民及企業代表，包括全球傳動科技股份有限公司董事長李清崑、有豐食品股份有限公司董事長陳國顏、法鼓山社會福利慈善事業基金會會長柯瑤碧及市民張美麗女士，侯友宜感謝捐贈者的大愛善舉，盼拋磚引玉，鼓勵各界發揮愛心、響應公益。

李清崑熱心行善不落人後，為嘉惠樹林區市民，幫助極需救援的傷患，捐贈消防災勘車1台、消防衣褲洗衣機3台、救護裝備及訓練器材1批，希望增加患者搶救成功機率。

有豐食品股份有限公司是知名品牌北海鱈魚香絲的製造商，為提升獨居老人及弱勢家庭的居家安全，陳國顏捐贈1000個住宅用火災警報器，造福鄉梓。

法鼓山社會福利慈善事業基金會秉持慈悲為懷的精神，捐贈1300個住宅用火災警報器，盼降低火警傷亡事件。

張美麗平時樂於助人不遺餘力，日前她得知五股消防分隊救護車已達報廢年限，且車況及內裝老舊，若花費維修恐不符成本效益，當下立即決定貢獻一己之力，捐贈高頂救護車1台，價值約300萬元，期許強化緊急救護勤務的執行效能。

侯友宜指出，市民及企業願意付出一己之力，熱心奉獻、捐贈物資，讓眾多市民的生命財產安全獲得保障，創造「安居新北」的環境，即是對市府施政最大的支持及肯定，消防局將善用受贈的裝備，提供市民高品質的救災及救護服務。

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