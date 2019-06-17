醫病》8旬婦腹脹嘔吐竟是疝氣腸壞死 兩階段手術保命

2019-06-17 10:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕80多歲彭奶奶過去有長期便祕與右側腹股溝疝氣的病史，日前因突然發生持續性的右下腹痛，由家人陪同來到台大醫院新竹分院急診。這個疼痛隨著時間演進越來越痛，並且伴隨著發燒與腹脹和嘔吐。急診醫師診查發現彭奶奶右側腹股溝處明顯腫脹與壓痛，下腹部也出現腹膜炎徵象，高度懷疑是右側腹股溝嵌頓性疝氣合併腹膜炎。因此照會外科醫師安排進一步理學檢查、抽血檢驗與影像醫學檢查，診斷為腹股溝嵌頓性疝氣合併缺血性腸壞死，緊急安排二階段手術才保住生命。

台大醫院新竹分院肝膽腸胃外科陳博彥醫師表示，成人腹股溝疝氣的常見成因有2大類：一類是隨著年紀的增長，下腹壁肌肉老化，相對變得鬆弛。另一類成因則是來自於長期持續或間斷性腹部壓力的增加，導致腹壓增加的原因可能來自於慢性咳嗽、便秘、腹水、負重的勞力工作、或重量訓練等等。這二大類狀態而導致腹腔內的器官（如小腸、大腸、膀胱、大網膜等）掉入腹股溝之內，而形成腹股溝疝氣，台語「墜腸」兩字的描述方式就很貼切。

當發生腹股溝疝氣時，若是腹腔內器官還可以進出腹股溝處，一般病人可能無感或者是有輕微腹痛的症狀。若是疾病進展至腸道且卡死在腹股溝內無法回到腹腔之中，可以稱之為「腹股溝嵌頓性疝氣」，這是腹部的急症，卡死在腹股溝內的腸道，會漸漸地因為血液灌流不足而缺血壞死。壞死後的腸道容易產生穿孔，致使腸道內容物從穿孔處流入腹腔，隨之產生腹膜炎或者是腹腔內感染，若不及時處理將有致命之虞。

案例中的彭奶奶，從其描述的過去與現在病史、腹部理學檢查、抽血報告再搭配腹部影像的結果，確診為「腹股溝嵌頓性疝氣合併缺血性腸壞死」之後，為她安排了二階段緊急手術。第一階段手術先做缺血壞死腸道的切除與剩餘健康的腸道吻合後，第二階段手術再進行右側腹股溝疝氣修補術。病人在術後經過一週左右的治療與追蹤，抽血報告都呈現正常後，隨即出院返家。

陳博彥醫師指出，這種可能致命的「腹股溝嵌頓性疝氣合併缺血性腸壞死」其實是有機會可以及早預防的。當腹股溝持續出現鼓起的腫塊，必須警覺這不是屬於正常該有的身體表現。及早就醫查明病因，可以避免腹股溝疝氣造成危害健康的機會。若有任何疾病上的疑慮，鼓勵民眾與醫師溝通，以了解實際病情與如何治療。

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