今炎熱高溫上看35度 慎防過量級紫外線

2019-06-17 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕今（17）日太平洋高壓持續增強，各地天氣仍然穩定，只是太平洋高壓增強過程中也會把巴士海峽一帶的水氣往北推向台灣附近，南台灣要注意局部短暫降雨，另外，山區午後易有熱對流發展，並可能往附近擴散，提醒午後前往山區或近山區活動多加留意。

氣溫方面仍然偏高，西半部高溫32至35度，東半部30、31度，各地紫外線指數易達過量或危險級，外出請注意防曬並多補充水份。

空氣品質部分，今日環境風場為偏東風至東南風，西半部地區風速仍偏弱，易有污染累積，午後須留意光化作用影響，使臭氧易上升；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週二、週三（18日、19日）太平洋高壓影響，各地天氣穩定、炎熱，大多為多雲到晴的天氣，但要注意午後雷陣雨；氣溫方面，各地普遍在32度以上，由於風向漸轉偏南至西南風，東南部有局部沉降增溫發生的機率，請注意。

週四至下週日（20日至23日）西南風影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣；隨著鋒面緩慢由北而南接近台灣北部海面，到了週末降雨機率會更提升一些，然而鋒面接近程度仍有不確定性，請多留意氣象局發布的最新資訊；氣溫方面，雖然水氣增多，但因降雨仍有空檔，各地仍偏悶熱，高溫在30度以上。

另外，週二、週三金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，週四馬祖持續易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 34 26 ~ 34 27 ~ 34 25 ~ 30

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