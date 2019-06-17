06/17 各報重點新聞一覽

2019-06-17 07:00

自由時報

200萬港人 怒吼林鄭下台

香港民眾再度向全世界展現震撼人心的公民力量！繼九日一○三萬人走上街頭，反對允許將犯罪嫌疑人引渡到中國受審的「逃犯條例」修訂案後，十六日群眾再度扶老攜幼走上街頭，堅拒特首林鄭月娥前一天暫緩修法的退讓，要求撤回惡法、林鄭下台、取消六一二抗爭的「暴動」定性。遊行發起單位「民間人權陣線」（民陣）深夜宣佈，遊行人數近「兩百萬加一人」，創下香港史上之最紀錄。

林鄭晚間八時三十分聲明表示，她對引發巨大社會矛盾致歉，將以最大誠意、最謙卑的態度接受批評並改進，並重申港府並無重啟修法程序的時間表，但她對遊行訴求均未回應。

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真丟人！ 海軍士官「露鳥」 與酒女狂歡

隸屬海軍一九二艦隊、負責拖救軍艦的「大台軍艦」七名軍士官，今年一月間結束任務外散宿期間，竟由黃姓上尉作戰長帶隊，前往高市有女陪侍的ＫＴＶ飲酒作樂，有士官喝茫了，大玩「脫衣陪酒」露下體自嗨，女侍還在旁鼓譟助興，與會的彭姓上士並以手機錄下，日前不雅影片外流，外界痛批為海軍之恥！

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搶軍系票 韓郭南北拚場

國民黨總統初選熱戰，高雄市長韓國瑜昨在高雄陸軍官校參加九十五週年校慶典禮，下午到大溪頭寮前總統蔣經國陵寢追思；鴻海董事長郭台銘不落人後，在台北參加黃埔建軍九十五週年慶祝大會，逐桌敬酒待滿整整三小時，力搶軍系支持。

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蘋果日報

港人獻花悼烈士 遊行「瞬間分海」讓車

一名男子在「反送中」示威中不幸意外喪生，昨激起更多港人以實際行動向港府怒吼「撤回」！示威群眾昨在開始遊行前陸續於太古廣場的事件現場「一人一白花」致哀，並以「未來的路，我們會代你走下去」告慰亡靈。昨入夜後，遊行的群眾塞爆夏慤道（慤，音同卻），但有救護車和巴士通過時，人群一瞬間向兩邊散開，自動讓出車道，井然有序，令人動容。

全港今自發性罷工 罷課 8大學串聯「三罷」打工仔辦反送中大會

香港「民間人權陣線」（民陣）因港府宣布暫緩修訂《逃犯條例》，前天取消原訂於明天舉行的罷工、罷課、罷市「三罷」行動，引起不少港人批評民陣龜縮。民陣昨對有關三罷的資訊混亂向港人致歉，並呼籲港人出席今天自發性的三罷集會。8所大專院校學生會昨則公開呼籲全港今天「三罷」，時事評論人練乙錚也在臉書疾呼，三罷要繼續進行。

聯合報

臨會今登場 公投法攻防再起

立法院臨時會登場，朝野聚焦公投法，執政黨團支持民進黨立委蔣絜安版，公投、大選脫鉤。民進黨團總召柯建銘表示，民進黨總統初選已定，要團結迎戰未來，「臨時會是第一戰。」國民黨團總召曾銘宗說，堅決反對把公投法修成「鐵籠公投」，一定強力反對到底。

綠推經濟五法…環團批工輔法：國土計畫成空

立法院臨時會登場，執政黨團力推產創條例、所得稅法，以及工輔法修法等「經濟五法」，但環團表示，無法接受「工輔法」為農地工廠解套，並要求臨時會處理延宕許久的「礦業法」修正草案。教團則呼籲執政黨，針對公教年資補償金案「不要打假球」，應於臨時會完成修法。

中國時報

韓讚蔣故總統 包青天＋胡雪巖

高雄市長韓國瑜16日到桃園市頭寮陵寢追思故總統蔣經國，韓國瑜表示，經國先生就像是包青天、胡雪巖的複合體，包含操守、官員清廉、衝經濟、傾聽民意。針對十大建設當年被視為天方夜譚，韓說，工程建設只有意志力的問題，沒有可不可能的事情。

拒一國兩制 柯指民意趨勢很清楚

高雄市長韓國瑜參加雲林造勢活動時，公開喊話拒絕一國兩制，不過相較韓的態度強硬，外界質疑同樣身為2020總統選舉熱門人選的台北市長柯文哲，對一國兩制態度不夠堅定。柯文哲昨指出，民意趨勢很清楚，有些東西其理自明，不需要講這麼明白。

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