澎湖首次「拖拉庫」迎親婚禮 小夥子展現婚後拚搏決心

2019-06-16 22:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現代人迎親，不是出動超跑名車，就是昂貴勞斯萊斯或賓利車，但澎湖卻出現「拖拉庫」迎親車隊，由馬公西衛出發聲勢浩蕩，開入白沙赤崁迎娶新娘，沿途都吸引不少民眾佇足欣賞，成功創造話題，為人生大事留下深刻的回憶。

綽號小刀的新郎石育哲，與愛情長跑5年的新娘涂鑫毓，決定步入禮堂，互訂終身，由於婚姻是人生大事，新郎想為新娘營造深刻的婚禮印象，因此捨棄傳統名車或超跑迎娶車隊，改用家中企業經營的卡車，並刻意精心打扮成禮車，讓親朋好友都相當愕然，但新娘卻是全力支持。

婚禮當天，新郎西裝革履，手捧鮮花，駕駛自己平日謀生的工具卡車，為了配合婚禮喜氣的氛圍，還特別選擇紅色卡車當為主迎娶車輛，並綁上紅色彩帶，由西衛家中出發，因伴郎過多，還出動一輛無棚卡車，眾人就這樣坐在露天車斗中， 一路由馬公西衛開抵新娘所在的白沙赤崁，順利娶得美嬌娘凱旋而歸。

新郎石育哲表示，家裡是做營造業，大部分都在工地穿梭，因此車輛都是卡車，找不到什麼勞斯萊斯或賓利名車，組成迎娶車隊，只好用卡車代步迎娶！雖然聽起來輕描淡寫，但其實每輛卡車都有上百萬元以上身價，更顯示出小夥子婚後打拼生活的決心，未來將承繼家業，用自己的雙手讓新娘生活無後顧之憂。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法