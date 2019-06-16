與汽機車爭道險象環生！吳琪銘爭取台三線自行車專用道

2019-06-16 21:57

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府打造三峽河自行車道，飽覽大漢溪、三峽河美景，但有些道路沒有自行車專用道，造成汽機車搶道。立法委員吳琪銘邀集相關單位會勘，期盼興建三峽河左岸大同橋至大利橋增設自行車道，屆時完工後，可替代台三線及台七乙線道路連接至大利橋，能避開車流量大的路線。

吳琪銘指出，台三線為環島一號線，行經大同橋到大利橋路段，多數自行車騎士從大同橋接至台七乙線往滿月圓、石門水庫、鴛鴦谷等地，不過沒有自行車專用道，加上汽機車的車流量大、車速快，經常險象環生。

然而，台七乙線也沒有自行車道，路寬又更狹窄，建議被納入前瞻計畫的大漢溪整治共計5.6億多元的經費，除了將有自行車的連接，更增設自行車步道串聯至大豹溪，讓整體自行車道建設更加完整。

高灘地工程管理處施工科長宋明勳指出，大同橋完成自行車和行人步道，但是往上游的大利橋則尚未施作，目前有初步規劃與可行性評估，有待前瞻計畫審核，預計能夠將行人與自行車分道，寬度達3公尺。

他也說，三峽河左右岸已經完成約11公里的自行車道，由於右岸河川腹地多為私人土地、河灘地厚度不夠、寬度不足，因此著重在左岸的建設，右岸的私人土地問題會和第十河川局溝通，進行河防工程改善時能夠預留腹地，就能增加自行車道、人行步道空間。

宋明勳表示，工程上由於灘地比較多水、靠河邊，在開挖整地時，重機具容易陷入下去，至於交通周邊影響，僅有機具出入的問題，因此會避開交通顛峰時間施工。

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