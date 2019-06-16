新竹經驗X最夯日系雜貨 台日在地工藝對談

2019-06-16 21:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在日本擁有超過300年歷史「中川政七商店」過去以武士布莊起家但隨時代沒落，近年蚊帳改造的招牌商品「花布巾」進駐各大日本名店，谷底翻身成為年輕人必追的潮流日式雜貨；新竹市政府邀請商店會長中川淳與市長林智堅對談，讓百年品牌經驗與竹市工藝產業深度交流。

市府表示，新竹跟奈良是兩座相像的城市，因歷史悠久有許多豐厚的工藝，中川政七商店 1716 年創立於奈良，販售麻織品「奈良晒」武士布莊起家，過去是武士、寺廟僧侶愛用品，隨著時代變化加上工序繁複售價高，逐漸式微脈絡成為二線品牌。第十三代會長中川淳接手後，中川政七快速成長為超夯的雜貨品牌。

林智堅表示，日本的工藝發展與職人文化值得台灣借鏡，中川政七有300年歷史，新竹市有少數珍貴的百年品牌，如竹市矽砂資源而發展的玻璃工藝，期盼轉型經驗作為新竹產業發展的重要參考，也期待中川政七未來有機會可在竹市展店，並參與2021年由竹市府舉辦的台灣設計展。

對此，中川淳給予正面回應，雙城未來可望有更多交流。中川淳並分享轉型經驗表示，工藝品不應受傳統拘束，許多日本職人覺得只要技術好商品就能賣，但是在商品充斥的現代，除了須借助設計師的創意，還要表達商品背後的意涵，把文化傳達給大眾。如他利用蚊香誕生後式微的蚊帳材質，製成奈良代表性商品「蚊帳手帕」，光該項商品就佔了其公司15%營業額。

林智堅也請益推動職人工藝轉型的秘訣，中川淳揭露，許多日本工藝公司內部沒有財務報表，多倚賴地方政府有限的補助來雇用新人，奈良的生活機能不足，讓日本工藝面臨接班困境，因此他近年也致力於城市營造的工作，想讓城市變得更好來吸引年輕人停留，投入工藝產業。

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