故宮國寶來了！「名瓷之首」汝窯首次大規模嘉義亮相

2019-06-16 20:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕故宮南院將在6月29日舉辦「泥土的座標─院藏陶瓷展 」，展出300件院藏陶瓷，其中包含被譽為「名瓷之首」的北宋汝窯瓷器13件，是故宮在台灣復院開幕後，汝窯瓷器從北院移出數量最多的一次，展現故宮將國寶南移至嘉義縣展出，讓中南部民眾欣賞的決心。

北宋汝窯所生產的瓷器世界知名，有「汝窯為魁」之稱，2017年企業家曹興誠收藏的一件「北宋汝窯天青釉洗」，在香港蘇富比拍賣會上以2億9430萬港元（約台幣11.5億元）拍出，創下中國瓷器在世界拍賣市場的最高記錄。

「全世界汝窯不到百件，故宮收藏21件，這次一次就在嘉義展13件」，「泥土的座標─院藏陶瓷展 」策展人故宮南院處助理研究員翁宇雯受訪時說，此展最初構想為亞洲陶瓷展，後來院長吳密察認為要讓中南部民眾感受到故宮誠意，更召集全院成立策展小組，促成這次罕見的特展。

翁宇雯表示，故宮收藏2萬5000多件瓷器，汝窯瓷器是其中珍品中的珍品，過去從未有如此多件的汝窯離開北院展出，這次南院陶瓷展更是12年前北院「大觀」特展後，汝窯同時展出數量最多的一次。

故宮國寶移動外界擔心安全，翁宇雯說，展品南移時都有專用貨艙及車輛，更有國道警察交管保護，而南院展區空間大，有全新設備，展櫃玻璃透光度將近100％，加上專業燈光設計，許多人到南院看展後都稱讚「相同展件在南院看更美」。

曹興誠的汝窯瓷器一件拍賣價11.5億元，翁宇雯則表示，傳統有「汝窯無大器」之說，故宮收藏多件汝窯卻是又大又美，是乾隆皇帝所珍藏，開片紋路有如蜻蜓透明的翅膀細紋，「遠比拍賣的更漂亮，每件都是無價之寶」；一般展覽中，汝窯只要展出一件都是當「主角」，這次特展則同時展出「瓶、盆、盤、碟」等不同型態共13件。

翁宇雯說，北院陶瓷展以中國脈絡為主，南院陶瓷展中300件有一半是宋、明、清時期官窯珍品，除汝窯還展出如青花瓷代表作明代「青花穿蓮龍紋天球瓶」、清代「琺瑯彩粉紅地開光四季花卉碗」、清代「霽青描金游魚轉心瓶」等，曾爆紅的明代「鬥彩雞缸杯」也再次展出，另一半是院藏東南亞、東北亞各國瓷器，展現「泥土」在不一樣的時空、地區座標中所編織出不同的樂曲。

「泥土的座標─院藏陶瓷展」展期從6月29日至11月10日，而南院為讓更多民眾親近國寶，即日起至8月31日假日免費參觀，開館時間也延長到晚上6點。

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