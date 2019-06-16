韓國瑜登革熱防疫屢遭打臉 台中市加緊防患疫情

2019-06-16 18:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高雄市本土登革熱疫情持續升溫，累積本土登革熱病例數已達20例，但高雄市長韓國瑜接連因快閃防疫活動及批向中央要補助款沒回應也遭政院打臉，讓高雄相關防疫措施被釘得滿頭包，台中市衛生局積極防患未然，因日前連日大雨，呼籲市民加強清除積水容器，預防登革熱疫情發生。

根據疾管署資料顯示，今年截至目前本土登革熱共計20例，個案均居住高雄市，其中19例為入夏後發生之群聚感染者；由於日前高雄舉辦登革熱防疫動員大會，高雄市長韓國瑜被民進黨籍市議員康裕成爆料僅到場19分鐘就快閃走人；韓國瑜再批有向中央政府申請登革熱防治補助款，但並沒有收到回復，又遭行政院打臉「公文都沒來怎給錢」，高雄相關防疫引起疑慮。

有鑑於此，台中市加緊防患未然，因台中市上週連日大雨不斷，近日天氣放晴，因大雨過後易造成戶外積水，產生大量病媒蚊孳生，台中市衛生局籲民眾趁著好天氣巡視家戶內外，清除積水容器，其中太平區公所已率先帶領衛生所、清潔隊到轄內新興里巡檢，共清除205個積水容器，積極預防登革熱疫情發生。

衛生局表示，6月份已進入登革熱流行期，截至昨日止，台中市有20例登革熱境外移入病例；但因其它縣市已發生本土登革熱群聚事件，登革熱流行風險大增。

衛生局呼籲民眾不要掉以輕心，應趁著好天氣，巡視戶外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤有無積水情況，並隨手清除，維護周遭環境衛生，降低登革熱傳播風險。

此外，衛生局指出，台中市已在5月2日公告登革熱防疫措施，如未主動清除導致孳生病媒蚊幼蟲，將可依傳染病防治法開罰3000元到1萬5000元罰緩，進入登革熱流行期後，衛生局將持續落實病媒蚊巡檢，請民眾配合清除積水容器，避免受罰。

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