新課綱專題課程 學生讚磨到「不人云亦云」思考力

2019-06-16 17:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新課綱8月上路，不少高中把「專題課程」列入校訂必修或選修課程，助高中生養成研究力，不再侷限少數參與科展或小論文學生的專利，台中市多所學校今日辦跨校成果發表會，交流推動專題研究教學經驗，學生也分享學到不再「人云亦云」的思考力及研究力。

台中市忠明高中教務主任陳建銘指出，108新課綱強調素養課程及學生能力的培養，除部定必修課程外，開放學校自訂校訂必修、多元選修課程等，發展各校教學特色，更助學生建立個人化的學習歷程。

考量「專題課程」能鼓勵學生自主學習、資料蒐集分析，更建立獨立思考、表達、合作等多元能力，但以往多侷限參與科展或小論文等少數學生參與，已有不少學校把專題課程列入校訂必修或選修課程，讓研究力學習課程普及化。

因新課程上路在即，忠明高中今日邀請已在校內試行專題課程的政大附中、台中一中及衛道中學等，舉辦跨校專題課程成果發表會，交流教學及學習經驗。

利用課餘時間帶學生專題研究的忠明高中教師蔡良昇及衛道中學教師陳建智指出，不少教師面對「專題課程」多有不知從何教起及對須自行設計教材、學生研究的主題多元，教師未必能面面俱到等倍感挑戰。

兩人建議可發展教師群組助教師間教學相長，成立跨領域的教學支援團隊相互支援，甚至以跨校選課的方式相互支援，一樣能指導學生發展研究力。

忠明高中學生盧妍君、陳宣瑞以日前夯劇「我們與惡的距離」發展精神病人被污名化的專題，兩人均說，參與專題課程後學會多元思考看問題；衛道中學學生吳采凌、吳宗宸、劉海松也說，雖然要花不少課餘時間做報告，但磨出「不人云亦云」的能力，有多元收穫。

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