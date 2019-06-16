反送中》屏東大學畢業生代表：因為愛

2019-06-16 16:31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國立屏東大學學生會與學生議會日前在校內發起「我在屏大，我反送中」活動，力援香港港民，今天國立屏東大學的畢業典禮上，除了校長古源光提及「反送中」議題，立委周春米、鍾佳濱及畢業生代表唐緯育都在致詞時都聲援「反送中」。

唐緯育表示，今天不論站出來的理由是因為害怕還是同情，也先不談台灣跟香港的不一樣，站出來的理由應該很純粹，「是譴責暴力，是關心人權，是因為愛！」；唐緯育也提到，他認為現在中共政府最大的危機，是港幣聯繫匯率能不能守住，因此建議有港幣的朋友，直接去換成美金然後提出來，或者取消中資戶口，會比在不民主的地方上街頭有用而且安全。

屏東大學今年有1802位畢業生，畢業典禮分為上午場及下午場，校長古源光在致詞時勉勵學生要不斷精進自己，在生活上前進，同時也鼓勵學生反問自己可以為母親台灣做些什麼。

古源光說，身為一個世界村的公民，更要具備寬廣的國際知識，所謂外面的世界不是只有台灣，而是整個國際；古源光也舉例最近的美中貿易戰、油輪遭攻擊及香港的反送中運動等，希望學生做更深的思考，了解這些事件的背後對台灣、對個人的影響。

屏東大學學生除了聲援為自由民主打拚的香港人，展現大學的自由風氣，畢業典禮上也有學生在上台領獎時亮出彩虹旗，表達對所有性別、性向以及多元領域的認同與尊重，彰顯台灣容許多元聲音的自由。對個人的影響。

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