華航「旅行紀念品」廣告超有梗 上線不到2天破450萬人次觀看

2019-06-16 16:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中華航空2019年全新品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」以新型態旅行紀念品概念發想，喚起每趟旅程帶來的不同意義。影片14日在網路首播，引起不少網友共鳴，上線24小時內即衝破4百萬觀看人次，截至16日中午12點，已飆破450萬，刷新華航歷年廣告新紀錄。

隨著民眾開始對旅行的看法不同，旅行的型態及深度也開始轉變，當出國不只是踩點、看風景，而是交換一段只有出國才能擁有的生活體驗，也無形成為旅行最佳的紀念。

華航近年形象廣告都以幽默、有趣訴說每趟旅行的小故事。從2017年「#帶爸媽去旅行」，兒時由爸媽帶著一起旅行，但卻早已塵封的記憶，進而喚醒記得帶爸媽一起旅行，創造屬於家庭價值的共同意義；2018年「#說好的旅行呢」，如果約好的旅行不去履行，這個承諾很可能就留在腦海深處，當人生某些時刻跳出來提醒你。

華航表示，今年的「#旅行帶給你的紀念品」，用新型態旅行紀念品的概念來傳達，每趟旅行都很有可能為人生帶來些什麼，是學習、是體驗、還是開啟新生活？都得自己出發去旅行，才能探索與發現！

華航同步推出機票促銷活動，包括臺北－首爾經濟艙來回機票TWD4,500元起（未稅）、臺北－倫敦經濟艙來回機票TWD16,200元起（未稅）、臺北－布里斯本經濟艙來回機票TWD10,875元起（未稅）等超過10個航點限時優惠，更多航點及優惠資訊請洽詢華航官網。#

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