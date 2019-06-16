人人稱羡的班隊…他被家暴竟是老婆想引起關心

2019-06-16 15:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局發現近年來男性家暴受害者求助意願有增加的趨勢，南市家防中心社工在輔導一個男性家暴被害人的個案中，發現老婆對老公諸多不滿情緒，竟是因為老婆想引起他的注意，希望老公能多關心她，對她好一些。

南市家防中心社工督導許文典表示，從實務經驗看來，夫妻間的家暴事件來自許多生活小事的累積，許多夫妻的家暴案件，外界第一時間都是關注女性受暴者，事實上男性有時可能是受到另一方的挑釁才選擇還手，面對受暴的壓力，這些男性只能選擇隱忍，有苦難言。

在他的輔導個案中，有一對夫妻在大學時期是同學稱羡的班隊，老公阿龍退伍後，與老婆珍珍兩人都找到穩定的工作，30歲那年他們步入禮堂，共組家庭。

隨著貸款買房、女兒出生，伴隨著經濟與照顧壓力的阿龍與珍珍衝突越來越多。面對珍珍的強勢爭吵，阿龍最後總是選擇沈默不語，珍珍受不了阿龍的不回應，時常在女兒面前上演激烈的肢體衝突。珍珍會先動手搥打阿龍，阿龍為自保演變為夫妻互毆，多次被通報家暴，而女兒也被通報兒少保護案。

社會局表示，經過社工師一年多的陪伴與協助，安排他們一家人進行近20多次的深度會談、心理諮商、家族治療等服務，幫助其家庭關係逐漸修復，女兒也在兒保社工的陪伴下，逐漸露出開朗的笑容。

在協助的過程中，許文典意外發現，珍珍對阿龍諸多不滿情緒，竟是因為珍珍想引起阿龍的注意，希望阿龍能多關心她，對她好一些，因平常欠缺適當的溝通方式，因而引發家暴，目前經追蹤家庭關係穩定，且夫妻間的衝突減少許多。

許文典說，男性也要反家暴，當發生家暴事件時，可利用衛福部的男性關懷專線（0800-013-999）傾聽男性的心聲或撥打全國保護專線113通報，接受專業社工的協助，以化解暴力危機。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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