基隆未婚男女聯誼 熟齡組追愛熱度不減

2019-06-16 15:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府「愛在基隆相遇時」未婚聯誼，今年首度新增45歲以上「花漾組」，今日下午熱鬧登場，基隆市副市長林永發、慶安宮主委童永為30位單身男女獻上祝福，希望為平日忙於工作尚未找到人生伴侶的熟齡男女，開啟幸福契機，牽手過一生。

林永發指出，「愛在基隆相遇時」未婚聯誼今年是第3年，今年特新增「花漾組」讓45歲以上，平時職場工作忙碌，沒時間認識心儀另一半的熟齡男女，希望藉今天的活動交流進而相識後，彼此可以相約到基隆各地景點走走，明年如果有好消息可參加聯合婚禮。

童永肯定未婚聯誼的活動，表示這項活動應該繼續辦下去，他鼓勵45歲以上的單身男女，應該勇於追求幸福，遇到對的人要把握結婚的機會。

參加未婚聯誼的單身男女，先在慶安宮參拜月老，祈求月老賜予牽姻緣的紅線，隨後前往陽明海洋文化藝術館，欣賞藝術館內的藝文，讓參加單身男女面對面認識彼此，在藝文氣氛中培養感情，擦出火花讓感情開花結果。

民政處指出，參加花漾組民眾，是從近百位報名者中遴選出男女各15人，參加者條件皆優秀。其中，不乏中小企業負責人、大型企業高階企業經理人、教職或公職人員及專業技術人才，大家平時忙於工作，少有與異性聯誼機會，希望藉由未婚聯誼培養感情擦出愛的火花。

市府今年最後一次未婚聯誼活動日為7月20日，報名到7月10日截止，有意願的未婚男女請到基隆市各區公所報名。

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