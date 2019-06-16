柴橋社區好幸福 竹市將打造首座公園裡的日照中心

2019-06-16 15:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市政府準備投入總經費4257萬元，在鄰近青草湖的明湖公園，新添一棟2層樓的複合式建築，匯集里民活動中心、日照中心、小規模多機能及長照C級柑仔店等空間，預計8月開工、109年下半年完工，這也將是全市第一座座落在森林公園裡、「被芬多精包圍」的長照據點。

明湖公園佔地約1.2公頃，市府繼日前投入無障礙步道、共融式遊具等改造，打造獨一無二的「城市森林公園」，現在還將新添一棟多功能的複合式建築。

市長林智堅表示，新竹市65歲以上長者有5萬4572人，占全市人口12.2%，預估長照需求人口數約1萬1896人，因此市府積極配合中央推動以社區為基礎的長照2.0，致力布建長者照護資源，107年獲得前瞻基礎建設新建「柴橋社區長照複合中心」2000萬元補助款，市府自籌2257萬元，總經費合計4257萬元。

社會處長李季縈表示，位於明湖公園的柴橋里活動中心原為鐵皮屋搭建，建築簡便、使用率低，未來將搭配公園改善工程，轉型為兩層樓全新建築，以低矮量體融入公園景觀，一樓含外廊約728平方公尺，規劃為社區活動中心、集會所等，建築量體將以兩層樓錯移方式設計，可同時創造一樓遮蔭與屋頂綠化空間。

二樓面積約528平方公尺將作為日照中心使用，規劃多功能活動室、教室、諮商晤談室，及簡易廚房和餐廳空間，並將提供無障礙電梯、無障礙廁所等。完工後將邀請長照單位進駐，提供社區約200位長輩就近的日間照顧服務。

林智堅表示，柴橋里有逾6000人口，該據點將成為竹市首座位在公園裡的日照中心，以透明落地窗打造自然採光、綠意通透的空間，讓社區民眾、日照長輩從玻璃平台就能夠感受室外美景。

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