學校變郵局？超另類畢典 明天歡迎光臨

2019-06-16 15:18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕學校變郵局？各級學校進入畢業季，雲林縣口湖國中今年的畢業典禮將在明天舉行，為讓畢業生留下深刻印象，今天整個校園完成佈置大變身，校長陳勝雄邀請社會各界大駕光臨，保證大開眼界。

明天上午即將舉辦畢業典禮的口湖國中，今天完成會場佈置，讓人眼睛一亮的是，校方將典禮會場佈置成郵局，今年畢業典禮的司儀更打扮成郵差，邀請卡則是設計成存摺，讓收到邀請卡的人又驚又喜之餘，大嘆創意十足。

陳勝雄說，感謝師生們用心與巧思、巧手設計及規劃，讓每名畢業生在畢業前都寫好一張存款單，這是給母校的一封信，典禮結束後再由孩子將這封信投入信箱，密碼則是「88604535」意思就是「拜拜嘍你是否想我」？藉以傳達畢業典禮的離情依依。

陳勝雄說，明天的畢業典禮結合超強、超美、超熱血的創意，相信會是給孩子今年最棒、最值得回味的一場活動，歡迎地方各界前來共襄盛舉。

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