男人要保護自己！南市家暴男性被害人遽增8.3％

2019-06-16 15:17

〔記者蔡文居／台南報導〕根據台南市社會局的統計，台南市家庭暴力案件數106年通報數為6011件，107年為6269件，微幅成長4.2％，受害者年齡以30至40歲居多。其中，家暴受害者女性佔比8成，仍為多數，而男性被害人有1322件，約佔兩成，比前一年成長8.3％，顯見男性被害人求助意願逐漸提升。

南市社會局進一步分析發現，男性家暴受暴者，其中約三分之二是手足或親子間的暴力，而施暴對象中親密關係暴力（被老婆或女朋友施暴者）有449人，佔家暴受暴男性約34％。

南市府今天在台南文化創意產業園區舉辦「紫要保護你─台南幫幫台南防暴戰士站出來」家暴月宣導活動，吸引數百位民眾參與。台南市長黃偉哲、社會局長黃志中、台南市家暴防治網絡單位及法院、地檢署等各界人士出席，宣示台南杜絕暴力的決心，用「台南幫幫台南」的精神，透過公私部門合作的力量杜絕家暴。

黃偉哲表示，他希望每位市民都能雞婆一點，勇於舉報在社會各個角落遭受剝削、霸凌及暴力的案例，讓相關單位能及時介入。這與治療疾病一樣，早期發現早期治療，有時候諱疾忌醫，等到事情嚴重了，受到的傷害會更大。

社會局則呼籲民眾若遭遇困難，一定要主動向外求助，一旦發現社區中有家暴事件時，都能勇於撥打113或110等專線通報，只要人人面對暴力勇敢發聲，多一分警覺與關懷，就能減少一分傷害。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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