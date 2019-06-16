秋行軍蟲一週累計65件 全台僅剩5縣市未淪陷

2019-06-16 14:52

〔記者林惠琴／台北報導〕在中國造成嚴重農業危害的秋行軍蟲，入侵台灣短短約一週的時間，我國農委會防檢局統計，截至今日上午11時，民眾通報秋行軍蟲幼蟲發生案例經形態鑑定確定已計65件，目前執行銷毀案例共計28件，全台僅剩下基隆市、新竹市、南投縣、嘉義市、高雄市尚未出現案例。

秋行軍蟲災害緊急應變小組強調，在執行銷毀作業時，為避免該害蟲向外擴散，執行銷毀單位於劃定管制區並拉封鎖線後，在管制區周圍的植株莖基部施用75%硫敵克可濕性粉劑每250克硫敵克混合10至15公斤米糠與1公斤蔗糖餌劑，相關緊急防治作業銷毀最遲應於2日內完成，案件處理後須每公頃加掛8組性費洛蒙誘集器。

應變小組說明，現階段秋行軍蟲的緊急防治採取高強度撲殺銷毀措施，讓第一代幼蟲無法立足生根，防檢局已在全國佈設逾500偵察點，希望第一時間可以偵察到成蟲，以供後續防治策略調整參考。

應變小組也提到，為加速通報案件即時性與正確性，通報人能拍攝蟲體頭部、背部或是成蟲翅膀清晰照片，並利用防檢局「防疫小尖兵」臉書或防檢局LINE@或「農作物天然災害即時回報」APP上傳，如遇有困難再利用0800-039-131專線通報，以達成及早發現、及早防疫的目標，掌握防治關鍵期。

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