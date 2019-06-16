復興區桃112線道路坍塌 養工處交管搶修中

2019-06-16 14:46

〔記者李容萍／桃園報導〕連日的梅雨鋒面帶來豐沛的強降雨，桃園市復興區桃112線起點附近0K+160公尺（靠近台7線省道端）道路上邊坡於昨日清晨發生坍滑，復興區長游正英今日上午由霞雲里長楊米豐陪同前往勘災，經轉報桃園市政府養護工程處已經派員進行搶通搶險工程，因現場將有大型機具作業且邊坡滑動狀況不明，即起至19日進行交維管制，除提供裡面住戶、公共車輛或緊急救護通行，請用路人配合，非必要請改道通行。

養工處呼籲，欲通往東眼山國家森林遊樂區的遊客，請避開復興區桃112線，改走桃119線進行出入。

游正英則提醒區民，因為近期天候不穩，常有大雨、豪雨發生，山區各路段均有可能發生落石坍方意外，希望區民能多加注意小心，以維護自身安全，若區內各路段有發生落石狀況，可及早告知里辦或公所處理。

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