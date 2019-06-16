身障「松鼠的家」咖啡坊開張 苗縣長夫人化身1日店長
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苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿（右二）化身一日店長，與頭份市長羅雪珠（左二）、竹南鎮長方進興（左一）一同煮咖啡給民眾品嘗。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿（右二）化身一日店長，與頭份市長羅雪珠（左二）、竹南鎮長方進興（左一）一同煮咖啡給民眾品嘗。（記者鄭名翔攝）

2019-06-16 14:50

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣身心障礙福利協進會積極培養會員一技之長，經歷1年籌備打造「松鼠的家」咖啡坊，讓會員除能學習煮咖啡技巧，也藉由自身之力增加收入並持續協助協會弱勢族群；今早咖啡坊正式開幕，縣長徐耀昌妻子蔡麗卿也現身擔任1日店長，熟練沖泡香醇咖啡給鄉親，希望眾人享受美食之餘也能響應做愛心。

苗栗縣身心障礙福利協進會過去培育26名會員考取苗栗縣街頭藝人證照，陸續於各地商演自力更生，近期則在冠軍建材、明基電通、帷幄實業、苗北慈暉關懷協會、亞卡默設計等資助開店基金、物資等，使得「松鼠的家」咖啡坊昨順利開張。

協會理事長魏新榮表示，感謝各界好朋友的協助，讓協會得以藉由咖啡店提供新的平台讓身障朋友多個謀生機會，未來預計培育6至8位的專業手沖咖啡師；且店面就位於竹南運動公園對面，歡迎來運動完的鄉親來舒適的休憩空間品嘗香醇咖啡及可口甜點，也給身障工作者多一份支持與鼓勵。

縣長妻子蔡麗卿、頭份市長羅雪珠及竹南鎮長方進興今早都到場祝賀，蔡麗卿更捲袖腕擔任1日店長，熟練地為每位來賓沖泡咖啡的同時也說道，「給人魚吃不如給支釣竿」，在冠軍磁磚董事長捐贈10萬元開店基金下，希望讓咖啡店成為協會培育專業人才、自力更生的基地，她也代表徐耀昌捐贈1萬元，盼「松鼠的家」能營運順利。

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  • 蔡麗卿（左）代表縣長徐耀昌致贈紅包給苗栗縣身心障礙福利協進會理事長魏新榮（右）。（記者鄭名翔攝）

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