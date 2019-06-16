身障「松鼠的家」咖啡坊開張 苗縣長夫人化身1日店長

2019-06-16 14:50

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣身心障礙福利協進會積極培養會員一技之長，經歷1年籌備打造「松鼠的家」咖啡坊，讓會員除能學習煮咖啡技巧，也藉由自身之力增加收入並持續協助協會弱勢族群；今早咖啡坊正式開幕，縣長徐耀昌妻子蔡麗卿也現身擔任1日店長，熟練沖泡香醇咖啡給鄉親，希望眾人享受美食之餘也能響應做愛心。

苗栗縣身心障礙福利協進會過去培育26名會員考取苗栗縣街頭藝人證照，陸續於各地商演自力更生，近期則在冠軍建材、明基電通、帷幄實業、苗北慈暉關懷協會、亞卡默設計等資助開店基金、物資等，使得「松鼠的家」咖啡坊昨順利開張。

協會理事長魏新榮表示，感謝各界好朋友的協助，讓協會得以藉由咖啡店提供新的平台讓身障朋友多個謀生機會，未來預計培育6至8位的專業手沖咖啡師；且店面就位於竹南運動公園對面，歡迎來運動完的鄉親來舒適的休憩空間品嘗香醇咖啡及可口甜點，也給身障工作者多一份支持與鼓勵。

縣長妻子蔡麗卿、頭份市長羅雪珠及竹南鎮長方進興今早都到場祝賀，蔡麗卿更捲袖腕擔任1日店長，熟練地為每位來賓沖泡咖啡的同時也說道，「給人魚吃不如給支釣竿」，在冠軍磁磚董事長捐贈10萬元開店基金下，希望讓咖啡店成為協會培育專業人才、自力更生的基地，她也代表徐耀昌捐贈1萬元，盼「松鼠的家」能營運順利。

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