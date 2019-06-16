豬肉攤的東西不能吃 但是可以看…

2019-06-16 14:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕難道是我走錯地方了嗎？今天不少民眾上傳統市場採買，走進110年歷史的彰化市南門市場，看到市場內菜攤、肉攤攤架擺出的東西，全是不能吃也非賣品的文藝作品，相當好奇，特別停下腳步多看幾眼。哇！經過老師導覽解說才知道眼前的視覺景象，原來是彰化市南郭國小資優班學生，從今天起到7月31日止，規劃「開市了─打開你的市覺」展覽活動，作品來自一群中高年級學童調查南門市場過往今年、百年來演變與蛻變。

百年市場第一次變成小朋友呈現田野調查作品成果的展覽場地，不但民眾好奇，就連市場內攤販也訝異，南門市場自治會長田進恭說，展覽為市場帶來人氣，注入不一樣的活水，接下來若能辦彩繪美化環境更好。

76歲的豬肉販曾陳照月說，豬肉攤從公公傳給她的先生，經營超過60年了，以前從沒想過市場攤位的架子會變成展覽空間，能用眼睛看、耳朵聽，不能用手摸，也全部不賣，作法很獨特，很有新世代的想法。

參與調查設計4年級學童朱俐穎說，她調查會在市場裡出現的聲音，從人聲、車聲到叫賣聲，印象最深刻的是剁雞肉聲音，因為充滿節奏感。學童楊承學從蒐集與市場相關的建材，發現水泥是拼湊市場裡缺一不可的「拼圖」，少一塊、多一塊都不行。

活動策展人、南郭國小資優班老師陳宥妤表示，南門市場是彰化市現存最早的公有消費市場，於西元1909年設立迄今，雖然，1981年4月3日凌晨一場大火，造成市場內外100多家商戶被焚毀，損失慘重，然而，原地重建的市場，儘管外觀已與過去大相逕庭，仍是老一輩人心中「高檔食材」的最佳採買地。

陳宥妤指出，學生多次踏查，收集各種不同感官所知覺到的南門市場，所以，這次展覽內容，以開啟觀眾們對市場的覺知為策展核心概念，取材自南門市場和日常生活，展出了文字、圖像、聲音與色彩的各式內容，引領大家打開對南門市場覺知，希望讓大家重新認識百年老市場，更讓小朋友深入挖掘傳統市場與現代化的超市和大賣場的不同之處。

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