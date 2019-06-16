干擾防治？朝陽科大配藥協防秋行軍蟲 被政府「關切」暫停

2019-06-16 13:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕國人忙著圍堵秋行軍蟲入侵台灣，專攻蟲害防治的朝陽科技大學費洛蒙中心，也配製出防治秋行軍蟲的性費洛蒙，想提供給監控測試秋行軍蟲的農友，不料，卻於今天（16日）接獲農委會的動植物防疫檢疫局局長馮海東關切電話，指該中心會干擾政府防治計畫，也會造成防疫訊息的混亂，該中心今天已暫停上述計畫，並強調「我們秉持主動為台灣防治秋行軍蟲的研究積極參與，請有心人士切勿刻意操作及恐嚇！」。

性費洛蒙是利用昆蟲求偶的氣味，來誘捕害蟲，不會危害其他生物（具專一性），屬於「安全資材」，不過，台灣的農藥管理法涵蓋範圍很廣，有毒農藥，與無毒性的安全資材都包括在內，性費洛蒙也被列為農藥，未經核准而製造稱為偽農藥，可處6月至5年徒刑，併科100萬至500萬元罰金，販賣偽農藥可處3年以下徒刑，併科50萬元以下罰金。

朝陽科大費洛蒙中心主任曾瑞昌說，該中心從事蟲害監控研究已有12、13年，近期秋行軍蟲入侵台灣，他們也本著善意，想協助防治監控秋行軍蟲，日前公告「朝陽科大費洛蒙中心已配製秋行軍蟲的性費洛蒙，有意願參與監控測試的農友們歡迎與我們聯絡，特別是苗栗地區，耕種玉米的朋友」。

他指出，昨天（15日）耳聞有人（官員）用「釣魚」手法，向農業資材商「套問」，是否販售朝陽科大的姓費洛蒙，這位資材商答覆沒有販售，只是基於善意傳遞上述訊息，卻被警告說，如果不撤除訊息，繼續轉傳，會依法處置（農藥管理法），另外，昨天亦有農委會的農業試驗所研究人員，打電話至該中心，今天則有動植物防疫檢疫局高層來電，指該中心的監控計畫，會干擾他們的防治，例如蟲子會被吸引到監控點，導致統計數據失真，如官方與民間發佈訊息不一，也會造常混亂，因此，他們決定暫停該計畫，他的助理昨天已經將公告刪除。

費洛蒙中心並於昨天於臉書貼出「嚴正聲明」，「朝陽科大執行費洛蒙防治技術研究開發，完全合理合法！我們秉持主動為台灣防治秋行軍蟲的研究積極參與，請有心人士切勿刻意操作及恐嚇！」，「朝陽科大費洛蒙中心因為持續有參與防檢局有害生物防範措施計畫，以及費洛蒙防治相關的科技計畫執行與研發。就法規而言，只要和合作農友簽訂產學合作合約，執行費洛蒙防治技術開發和測試結果彙整，並無違法之虞！」，今天則公告「朝陽科大費洛蒙中心將暫停提供秋行軍蟲的性費洛蒙誘引劑，全力配合政府防疫管制措施」。

動植物防疫檢疫局局長馮海東說，他今天打電話給主任曾瑞昌，請該中心暫停提供性費洛蒙，主因是擔心農委會的防治秋行軍蟲策略，會受到干擾，或因變數增加，導致統計失真，另外，如果費洛蒙中心大量使用實驗中的性費洛蒙，也會有違反農藥管理法的疑慮，不過，該局考量的並非法律問題，而是不要讓現行的防治計畫，增加其他變數，至於動植物防疫檢疫局官員，是否向資材商「釣魚」、「套問」販售性費洛蒙，這個他不瞭解，還要進一步調查。

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