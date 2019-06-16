醫病》爸媽嚇壞！高中生網路對戰成癮成「喪屍臉」

2019-06-16 12:45

［記者黃旭磊／高雄報導］高一學生沈迷網路對戰遊戲，日夜盯螢幕似「喪屍」，家長送身心科救治。

這名學生本月由父母陪同至阮綜合醫院，接受身心科醫師林奕萱治療，就醫時，滿臉不悅地，邊走邊盯手機，林奕萱詢問「發生了什麼事？」學生怒回，「愛打遊戲也不行，叫我來看身心科。」

家長向醫師透露，兒子在家緊盯螢幕不做功課，限制使用時數，竟離家到網咖，屢講不聽、求助無門，而問診期間，持續面無表情盯螢幕對戰。

WHO（世界衛生組織）今年將網路遊戲成癮列入精神疾病；對此，林奕萱說，國外臨床以「喪屍」形容網路成癮現象，亦即失去與人互動，臉部僅對螢幕反應，正常生活需陽光、空氣、水及社交活動，若長期沈迷網路即需治療。

至於成癮治療方式，林奕萱指出，使用時間並不等同成癮，應審視干擾生活程度及失控等指標，部分網路工作者如工程師、網拍業者、粉專小編或記者等，長時間上網卻未成癮。

林奕萱說，學生若影響社交，甚至拒絕讀書、做功課等生活義務，建議就醫，而網路成癮治療合併焦慮、注意力不足等過動病兆，改善後能逐步戒斷。

院方建議，學生網友多參與運動、音樂團體，以時數擠壓上網時數，而家長也不宜直接斷網避免反彈，先瞭解青少年次文化，不要妄加批判或責備。

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