梅雨大進帳！石門水庫今年首次開啟排洪、排砂隧道

2019-06-16 12:37

〔記者李容萍／桃園報導〕今年第5波梅雨鋒面帶來豐沛的強降雨，石門水庫接近滿水位，水利署北區水資源局為維護大壩水位，10日起進行調節性放水後，昨日中午並且首度開啟排砂隧道放水，場面壯觀，吸引許多遊客駐足觀賞。由於石門水庫熱氣球嘉年華昨起也在南苑公園登場，除了超萌小小兵、日本章魚主題熱氣球及夜間光雕秀，白天還可搭遊艇，賞遊滿水位的水庫湖光山色。

北區水資源局統計，這一連5天的強降雨為石門水庫帶來197毫米雨量，估算約有7500萬噸的水量入庫，北水局為維護水庫大壩安全，自10日起以發電、永久河道放水道、排洪隧道、排砂隧道等，持續進行調節性放水。

北水局除於12日晚上10點30分，於今年首度開啟排洪隧道進行調節性放水，昨日中午在南苑公園附近的後池壩，再開啟排砂隧道放水，場面壯觀，吸引許多遊客駐足觀賞，不過，隨著雨勢停歇，排砂隊道放水已於今日停止，截至今日中午，石門水庫水位244.98（公尺），蓄水量1億9723萬噸，蓄水率99.91％，雖然梅雨季已過，但若是上游集水區降雨、水庫進水量將大增，北水局仍會再進行調節性放水。

北水局副局長張庭華強調，石門水庫為台灣北部地區重要水庫，肩負著公共給水及農業用水重責大任，在兼顧防洪及水資源運用，北水局積極、謹慎讓石門水庫保持高水位，來增加北部地區整體區域，水資源調度及應變能力。目前水庫接近滿水位，板新及桃園地區供水無虞。

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