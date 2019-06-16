雨後防治登革熱！衛局籲「巡、倒、清、刷」防蚊4字訣

2019-06-16 12:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕近期受滯留鋒面及西南氣流影響，各地均有持續降雨的機會，新竹市衛生局提醒，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，雨過的積水容器更易成為病媒蚊孳生的溫床，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」防蚊四字訣，澈底清除孳生源，才能讓病媒蚊無處可藏。

衛生局表示，依據疾病管制署資料顯示，截至今（16）日為止國內登革熱確定病例數為187例，境外移入167，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼及越南、菲律賓為多，境外移入病例數為近10年同期最高；另外，國內累計20例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，目前新竹市雖無本土登革熱病例，仍不可掉以輕心。

衛生局指出，預防登革熱最有效的方法為落實「巡、倒、清、刷」，籲請民眾應仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，並將輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器澈底清除，家中常用容器，每週也要定期刷洗；衛生局將加強全市122里相關病媒蚊密度調查及孳生源清除工作。

衛生局長吳昭軍也提醒，暑假將至，民眾在國內或出國旅遊時，建議儘量避免前往國內外登革熱流行地區，倘需前往務必做好個人防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥劑；回國或返回原居住（工作）地後，如有發燒、頭痛、出疹、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、活動史等相關資訊，以利醫師診療及通報。

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