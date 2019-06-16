到197縣道蒐集12座地景藝術品 能進關山享優惠

2019-06-16 11:29

［記者王秀亭／台東報導］水土保持局台東分局在縣道197推出「漂鳥197-縱谷大地藝術季」，12座大型戶外裝置藝術品，近來吸引大批民眾拍照打卡，關山親水休閒農業區看見人潮，決定將「藝術轉化為經濟效益」，22個店家、民宿業者合推拍照送優惠。

台東197縣道被稱為台東秘境，水保局台東分局為帶領遊客尋訪，由10名環境藝術家駐村創作出12件大型戶外裝置藝術作品，藝術品與周邊田園景致融為一體，開展半個月來，不少民眾一探秘境，只為蒐集滿12件藝術品。

關山鎮農會米國學校校長彭衍芳表示，水保局台東分局意在讓民眾多認識台東縱谷之美，進一步促進在地消費，米國學校與關山親水休閒農業區遂主動合推優惠措施吸引人潮，更帶動在地觀光經濟。

彭衍芳說，米國學校率先推出與12件藝術品拍照，就送鮮採玉米1支，或享古早味碗公飯90元優惠，隨後關山親水休閒農業區會員紛紛響應，3天內已有22家加入，餐廳、民宿、便當店等各自推出消費打折、送飲料等方案，相關訊息可至臉書「米國學校」粉絲專頁。

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