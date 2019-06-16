苗市一弱勢戶垃圾堆滿屋 志工團體清出5車垃圾

2019-06-16 10:42

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗市一家幼兒園發現一名幼兒園尿布用很久，而且出現紅疹，通報苗栗縣政府社會處，社工前往訪視，發現這戶弱勢家庭屋裡外堆滿垃圾及資源回收物，住家環境髒亂，且電線外露，安全堪慮；苗栗縣山城救援協會今天動員20多位志工，前往協助清運，清出5車的垃圾，接下來將募集社會資源修繕家園，打造老人及小孩適合的居住環境。

苗栗市公所主任秘書邱宏宬也到場了解，他表示，會了解此個案背景，並給予專案救助。

苗縣府社會處志工形容，「當初前往訪視，是踩著成堆的垃圾進入」，一進入看到屋裡屋內都是垃圾，屋主是80多歲的林姓阿公、阿婆，照顧四歲的外孫女，屋內沒有半張床，阿公說就坐在躺椅上睡覺，其他人可說是睡在垃圾上。

社工發現不僅住家環境髒亂，屋內外電線裸露，恐危及公共安全，多次與阿公、阿婆溝通，才同意清理垃圾。

苗栗縣山城救援協會據報後，前兩天先派員到林家清除雜草，今天上午再度動員20多名志工，前往協助清理垃圾，志工們推出一袋袋的垃圾，林阿婆不時叮嚀，可賣錢的資源回收物不要清掉，盼今天能清理完成。

苗栗縣山城救援協會理事長湯錦乾說，等環境清理後，將協助修繕林宅，主要是改善電線外露部分，以及讓小孩及老人有住的地方，也希望社會善心人士能捐助床及電線等物資，改善這戶弱勢戶生活環境。意者可電洽：0905-118817。

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