06/16 各報重點新聞一覽

2019-06-16 06:53

自由時報

送中修法 港府打拖延戰

香港特首林鄭月娥十五日宣布，暫緩爭議性的《逃犯條例》修法工作，重新展開諮詢，聆聽各方更多意見，也不會有時限。她強調，修法初心良善，因此不會撤案，她也堅不下台，並贊同警方將十二日於立法會周邊的示威定性為「暴動」，從而拒為警方武力清場致歉。對此，香港泛民主派無法接受，痛批這是緩兵之計，指港人要求的是撤案，原訂十六日遊行將繼續舉行，呼籲民眾參與。

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美對中祭新關稅 明聽證

美中領袖於G20（廿國集團）峰會期間「川習會」遲未敲定，美國貿易代表署（USTR）宣布，美國對三千億美元中國貨加徵關稅的公聽會程序週一啟動，將展開七天聽證及七天最終辯駁評論。路透報導，這意味美國最快在七月二日之後對中國加徵新一波最高廿五％的關稅，即對中國貨全面課稅。

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陳家欽：痛擊擁槍黑幫 老大一起抓

近日桃園發生武裝份子挾持人質、台南發生殺警案，涉案嫌犯都是幫派角頭份子，警政署長陳家欽昨天宣布，已請刑事局展開規劃，將結合各警察單位，對持槍犯案的黑幫迎頭痛擊，「一個一個抓，幕後供應槍枝的老大也絕不放過」。

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蘋果日報

責任推給台灣 港特首暫緩送中惡法 港人斥緩兵之計 今再上街

不敵百萬港人示威的強勢民意，香港特首林鄭月娥昨終改口暫緩《逃犯條例》修訂，但竟拿台灣當藉口，指因台灣拒在該法案下移交嫌犯，「修法迫切性不存在」所以暫緩，林鄭還認同港警將和平示威定調為「暴動」，形容警方開槍暴力清場是「天經地義」，至於媒體七度問林鄭是否會對修法引發的社會撕裂負責下台，更厚顏拒答。死不認錯態度激起港人怒火，今天再度上街遊行要林鄭「撤回（修法）、下台」。

全球22城市同步舉行集會聲援 在台港生今立院外反送中

由於香港政府暴力鎮壓「反送中」示威後，對於極富爭議的《逃犯條例》修訂並未正式撤回，香港民眾今將舉辦大型遊行示威，持續向政府施壓，全球10個國家、22個城巿的港人同步舉行多場集會，台灣也不例外，除今天在立法院舉行的「撐香港、反送中」活動，社會各界也都發出聲援，集氣挺香港。

聯合報

雲林造勢 韓回應反送中「拒絕一國兩制」

高雄市長韓國瑜第三場造勢活動，強勢回歸妻子李佳芬「後頭厝」（台語：娘家）的雲林舉辦，韓國瑜直接喊出「拒絕一國兩制，熱愛中華民國，堅持自由民主，堅持和平繁榮」，承諾如果當選總統，保證一國兩制絕對不會在台灣出現，「除非、除非、除非Over my dead body（跨過我的屍體）」。

二手衣黃金變垃圾 環保新風暴

台灣回收二手衣品質好，一度出口到大陸、東南亞、非洲等地，但因競爭激烈或舊衣進口禁令，我二手衣出口銳減，舊衣從黃金變垃圾，成為國內環保不定時炸彈。

環保署統計，台灣一年約回收七萬噸舊衣。由於舊衣不再搶手，大街小巷舊衣回收箱被塞得滿出來，連不回收的棉被、枕頭、玩偶甚至內衣褲也被堆置，回收箱成了小型垃圾場，髒亂不堪。據悉，部分回收廠不願每噸花四、五千元將回收的舊衣送進焚化爐銷毀，偷偷運到偏遠地區或山上丟棄，之前桃園一場大雨就曾沖出一片舊衣海灘，新一波「垃圾風暴」已悄悄發生。

中國時報

秋行軍蟲肆虐 屏東也失守

秋行軍蟲再下一城，屏東也失守!秋行軍蟲災害緊急應變小組昨表示，民眾通報案例經過形態鑑定，已確定52件為秋行軍蟲幼蟲，包括新增屏東縣車城鄉1例。目前僅基隆市、新竹市、嘉義市與南投縣、高雄市等5縣市尚無通報案例，包括外島已有17個縣市淪陷，主要農業地帶只剩高雄、南投尚未發現蟲蹤。

李榮民：因應貿易戰 台商算好4筆帳

美國發起對華貿易戰，大幅上調大陸輸美商品的關稅，也給台資企業帶來衝擊和困擾。大陸機電商會臺北辦事處主任李榮民表示，中美貿易戰對於台企台商，既有挑戰，也是重要的發展機會，台企台商應算好四筆帳，兩岸經濟合作要做加法。

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