全國最大彈珠檯 教你怎麼玩到「倫敦6日遊」

2019-06-15 22:13

〔記者王捷／台南報導〕台南百貨公司前方昨天突然出現龐然大物，這部聲光機器是夜市彈珠檯的放大版，由足球取代彈珠，玩家只要將足球踢上球道，讓球落進分數格子內，獲得400分以上就可以參加抽獎，最大獎送你到倫敦6日遊。

大型「倫敦彈珠檯」長約6公尺、寬3公尺，最高點有將近一層樓高，消費者可以站在普通彈珠檯發球的右下角，以足球代替彈珠，彈珠檯的面板上有投射鏡頭，消費者可以在踢球時看見自己的模樣。

踢出足球後，球會隨著斜斜的檯面滾落，遇到障礙物就會改變行進方向，與一般的夜市彈珠檯玩法相同，只是多了聲光，參賽獎有倫敦巴士圖樣的地墊、抱枕，達到一定分數也可以參加抽獎，除了大獎外，也有掌上遊樂器switch主機、50吋電視、微波爐等。

這部巨型彈珠檯的幕後推手，就是之前推出小鮮肉奶茶、巨型巴士扭蛋的年輕創業家林俊克，今年25歲的他18歲創業，賣冰火菠蘿油，接著引進特殊塑膠罐，來裝奶茶引起轟動，在賺了一桶金後跳脫餐飲業，想做一些不一樣的事。

前年他砸下重金原裝進口英國雙層巴士，裡面裝了扭蛋，最大獎是倫敦機票，由於造型特殊、加上有大獎，很快就成為遊客打卡拍照的景點，同時也有其他業者看中商機抄襲大型轉蛋，他在這個基礎上又打造了有聲光效果、會說話的石像轉盤抽獎，雖然目前都退燒，但卻讓政府單位、觀光景點都跟他租用。

林俊克認為，他想做跟大家不一樣的商品，但是在投入市場後，失敗了要自己負擔，如果成功又會有一波抄襲潮，使消費者對產品麻木，他的商品也不再獨特，為了創造新的商機不斷自我挑戰，這次他花了100多萬存款、耗費8個月，打造巨型彈珠檯，提高創業成本，也挑戰市場接受度。

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