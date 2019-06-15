龍潭銅鑼圈45公頃山坡地劃出 回歸建管

2019-06-15 23:37

［記者謝武雄／桃園報導］中央對於山坡地認定嚴苛，導致桃園市45%土地都屬於山坡地，由於山坡地開發要有水土保持計畫，還須繳交公告現值6%到12%的造林基金；市府除與農委會協商緩徵造林基金外，也積極辦理山坡地劃出工作，繼龜山區655公頃土地劃出後，龍潭小人國一帶銅鑼圈約45公頃山坡地也將劃出，未來，8個行政區尚有807公頃土地將爭取劃出。

水務局長劉振宇表示，龍潭銅鑼圈一帶地勢平坦，周邊有小人國，劃出地後可發展休閒觀光產業，目前國道3號正在增設龍潭第二交流道，屆時將可帶動地方繁榮，劃出案經向中央溝通爭取及說明，行政院已原則同意劃出部分山坡地。

目前已經劃出的土地包含林口工五、工三工業區，機捷A7站區段徵收計畫、長庚院區、文華段、文興段就有655公頃，另加入龍潭銅鑼圈，劃出面積達700公頃，目前8個行政區尚有807公頃土地將陸續向中央申請劃出。

劉振宇說，以往中央對山坡地認定，除坡度超過5%一律納入外，對於坡度未達5%，但海拔超過100公尺也納入，導致桃園市12萬1000餘公頃土地，山坡地就有5萬5600餘公頃，占45%以上，除復興全區都是山坡地，大溪、龜山、蘆竹、楊梅、龍潭等區也都是山坡地比例高的地方，單單龜山7200公頃土地，山坡地5720公頃，占全區80%，目前檢討劃出的是坡度未達5%，但海拔超過100公尺的山坡地，這部分約有3000多公頃。

劉振宇表示，劃出山坡地後將回歸建管，目前建管法令規定開發面積達300平方米以上，要有雨水貯留設備，另依水利法規定，開發面積超過2公頃，必須有逕流分攤、貯留管制，都要求建築物本身有一定防洪功能。

據悉，以往山坡地開發繳交造林基金須經議會通過，全國只有桃園、基隆、南投、花蓮4縣市不收取造林基金，農委會認為不公平，修正繳交辦法，要各縣市一律繳納，並於106年12月14日起實施，由於對桃園影響很大，當時的國民黨團書記長林正峰串聯各黨議員提案緩徵，市府則以全面檢討中，避免徵收又要退款情形發生為由，農委會決定桃園市暫緩開徵。

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