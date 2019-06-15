世界刺青賽 何釩橫掃24獎大滿貫

2019-06-15 21:40

［記者許倬勛／桃園報導］台灣之光！上月在美國休士頓舉行的世界刺青大賽，桃園市紋身職業工會理事長何釩以其獨到的「混血風」，技冠群雄，打敗50多國好手，一舉囊括24座獎牌，包括10座冠軍，更在背部大圖、亞洲風格及彩色大圖等指標獎項包辦前三名、締造「大滿貫」新猷，寫下台灣刺青師參賽最佳成績。

從事刺青工作30年的何釩從小愛畫圖，青少年時期開始對紋身著迷，高職畢業後便一頭栽進刺青的世界；他笑說從前環境差，刺青技術像武功秘訣一樣「只內傳、不公開」，他只好從身邊朋友下手，一筆一針累積經驗，可說是無師自通。

憑著細膩功夫、大膽用色，何釩很早就在台灣刺青界闖出名堂，他在7、8年前開始參加國外賽事，初試啼聲就在馬尼拉國際刺青大賽獲得佳績，讓他對自己的功夫更有信心，這幾年下來走遍歐、美、亞洲十餘國，名滿國際。

今年赴美參賽，何釩橫掃24獎，其中獲彩色大圖首獎的「龍鳳共舞」氣勢磅礡，背後故事令人印象深刻。

何釩說，一年多前開始為「龍鳳共舞」的主人許小姐刺青，彩色大圖覆蓋雙臂，並從正面、背部延伸至大腿前後側，不料進度達一半時，許小姐失聯數月，直到她再次找上門，才告知罹癌多時，堅持待化療結束後完成作品，背部的浴火鳳凰與前身的霸氣龍頭，象徵重生與勇氣，時刻提醒自己要帶著希望過活。

「刺青是複雜又細膩的藝術，訴說著生命經驗與理想」，何釩說，刺青的每個細節，都會影響圖樣的呈現，包括構圖的設計、下針的深淺、模特兒的忍痛度、勾勒的顏色與暈染，因此對於上門要求刺青的客人，他自有堅持，不為「刺而刺」，希望客人對圖樣有想法，畢竟刺青會跟著你一輩子，不得不慎。

雖然榮獲世界冠軍，但何釩保持一貫謙虛，他說，只有不斷精進自己的技術、仔細觀察這世界，才能成就更好的自我。

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