斥資5000萬！南投浪漫情人橋 燈會結束淪蚊子橋

2019-06-15 20:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府斥資5000多萬元在南投市區貓羅溪建設浪漫情人橋，在南投燈會期間連結會展中心與沙雕園區兩岸，成為溪上最佳的通行步道，但隨著燈會結束，人行橋平時幾乎沒人在走，儼然成為蚊子橋，民進黨縣議員賴燕雪表示，支持縣府推動觀光建設，但投資與收入應成正比，既然橋都蓋了，那就更應該好好活化，朝多功能使用，才不會浪費公帑。

縣議員賴燕雪表示，當初橋梁興建之前，就在議會質詢建橋的必要性，雖然情人橋在燈會發揮連結貓羅溪兩岸的作用，但燈會結束後應該如何利用、活化，值得縣府好好思考，尤其橋梁建在以砂土為主的貓羅溪床上，通行安全是否無虞，縣府更應好好把關。

縣府觀光處表示，橋梁在夜間都有燈飾，為南投夜景增添可看性，至於橋梁的使用率，仍有改善空間，未來會思考是否在會展中心成立市集或夜市，讓民眾能從情人橋步行到會展中心，提高橋梁使用率，並提升商業活動。

縣府工務處則說，針對橋梁安全，燈會期間橋梁乘載人數達到高峰，但都有進行最多500人的總量管制，平時未舉辦活動，上橋人數不至於那麼多，不會有安全疑慮。

有關在橋上行走的晃動問題，未來會強化橋梁本身的結構，透過加裝斜拉桿，增加橋梁的結構與強度，可望能抑制行走的搖晃感，惟近期適逢汛期，橋梁強化作業要到汛期結束才會進行。

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