留「住」人才 恆春半島興建教師宿舍

2019-06-15 21:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春半島教師每年流動比例之高，居於全台前段班，屏東縣政府為「留人」，打造118間單人套房及20間雙人套房的新教師宿舍，今天舉行動土典禮，盼穩定的「新窩」提供教師以實惠價格入住，進一步穩定恆春半島的師資流動率。

屏東縣長潘孟安今天主持動土典禮，他說，為改善恆春地區教師流動率居高不下及教師宿舍不足問題，籌建「恆春地區教師集中宿舍」，未來將提供恆春半島地區教師住宿，讓外縣市赴恆春半島的教育者，能夠擁有安全舒適、無後顧之憂的居住環境。

曾被行政院政務委員唐鳳稱為「本島中離島」的恆春半島，地處偏遠卻不符離島及偏鄉加給標準，相較於電影《老師，您會不會回來？》，恆春半島學子面臨導師不到1年就調動的窘境，學生掛在嘴邊「老師，您什麼時候會離開？」的童言童語，道盡令人咋舌的高流動率，更令人擔憂學生受教權益是否因此減損。

潘孟安說，少子化浪潮下，其他許多縣市幾乎已不再辦理教師甄選，恆春地區每年開岀20、30個職缺，結果卻仍不足額；為穩定公務體系人力，縣府甚至動用縣款給予外鄉前來服務的教師交通及住宿補貼，並研議代理教師寒暑假的薪水，其中，400多位教職員中至少有100人以上有住宿需求，考量提供更穩定、安心的居住環境，決定打造集中式的教師宿舍。

縣府指出，目前已完成離島、9個原民鄉及17所國小宿舍全面整修，恆春半島原計畫恆春、僑勇國小校舍更新和教師宿舍的新建工程統包，一起發包，但數度流標延宕，現在拆開成功發包，其中教師宿舍將斥資1.8億元興建，位於恆春國中校長舊宿舍旁，佔地近0.6公頃，最快明年6月啟用，將以極實惠的價格提供恆春地區教職員優先申請，其餘讓外鄉公務員申請，盼從「住」減輕外鄉教職員的負擔，為恆春半島留住優良師資。

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