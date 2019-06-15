元培醫事科大畢典 馬英九勉勵畢業生：不要怕輸在起跑點

2019-06-15 19:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕前總統馬英九今天下午出席新竹市元培醫事科技大學畢業典禮，他勉勵畢業生不要怕輸在起跑點上，更強調人生就像跑馬拉松一樣，無法一開始就一直衝刺，因此人生有時會有挫折，但只要堅持，就不怕迎頭趕上。

馬英九也用3句話勉勵畢業生，就是要有規劃的人生，「有原則就不會亂，有計畫就不會盲，有預算就不會窮」，他說，這3句話是他高中畢業時，父親送給他的，50年來一直都很受用，他也把這三句話送給學生，更勉勵畢業生，不要怕「輸在起跑點上」。

馬英九對畢業生說，不要怕輸在起跑點上，他說，這跟一般廣告不一樣，多數父母都希望孩子不要輸在起跑點上，但他提醒畢業生，人生就像跑馬拉松，因為馬拉松跟百米賽跑不同，不可能槍聲響就一直衝刺，只有在最後5分鐘，進入領先群，才有可能奪標，因此，不要擔心輸在起跑點上，但一定要做好充分的準備，讓自己能在最後5分鐘進入領先群。

馬英九也說，很多學生擔心畢業後找不到工作，他也提供管道，鼓勵學生可參與外貿協會在新竹舉辦的課程，不僅可自我充實，更能找到人生方向，而且從這結業的學生，一結業就有11個工作等著他，只要做足準備，就不怕找不到理想工作。

馬英九也用在美國哈佛大學念書的例子，要學生們繼續往目標前進，人生很寬廣，努力學習，往目標邁進，就能達標。

馬英九最後頒發畢業證書給各學院的學生，更俏皮跟學生比愛心合照，受到學生的歡迎、爭相合照。

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