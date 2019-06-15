竹市青草湖水上運動嘉年華 100人挑戰立式划槳瑜珈大成功！

2019-06-15 17:33

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府舉辦的青草湖SUP（立式划槳）水上運動嘉年華活動今天登場，其中最壯觀的是有100人在划板上進行瑜珈動作表演，更有水上噴水鋼鐵人表演和不插電演唱會等，精采又熱鬧，也讓很多民眾在連日豪雨後，得以享受熾熱陽光與水上活動。

市府城銷處長顏章聖說，下了5天的雨，今天終於放晴了，且非常適合SUP活動，尤其在青草湖舉辦，還可欣賞美麗的湖光山色，吸引很多民眾前來體驗，現場有各種立式划槳表演和活動，今年更新增天鵝船，整個青草湖熱鬧滾滾。

現場不少爸媽帶孩子來體驗，其中來自台北的小一雙胞胎賴小朋友，之前只在台北金山玩過SUP，昨天還帶著自己的SUP板到青草湖體驗，直說真好玩，全家也享受快樂的水上親子時光。

今天的嘉年華活動，也吸引來自各地的SUP好手，包括金山、宜蘭、日月潭、花蓮 和墾丁的SUP愛好者，包括中華SUP立槳運動協會理事長吳睿豪也來體驗青草湖的立式划槳，直說感覺很棒。

此外還有SUP單板及龍舟板免費供民眾體驗，還有SUP龍舟板變裝競速賽，讓各路板手展現技能，有如大會師般，同時會中也挑戰全台首創的100人漂浮瑜珈，更有水上鋼鐵人的表演等，讓很多民眾直呼青草湖變好玩了。

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