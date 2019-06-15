「綠日子」體驗綠色生活 環團辦簡單生活派對

2019-06-15 17:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕塑膠危害地球、人類、生物，減塑運動蔚為風潮，綠色和平今舉辦「GreenDay綠日子-簡單綠生活派對」，透過實際體驗，簡單與永續的綠色生活，發現減塑不難而且好處多多。活動現場還有民眾獲得由藝人林依晨及伍佰的T恤購物袋，直呼開心。

綠色和平提出數據表示，全球塑膠產量從1964年的1500萬噸迅速成長到2014年的3.11億噸，估計未來20年仍會呈現增加趨勢。其中，塑膠包裝是比例最大的類別，占整體塑膠使用的26%，且其中有32%流入自然環境，估算目前海洋存有超過1.5億噸的塑膠垃圾。

「GreenDay綠日子-簡單綠生活派對」提供了包括裸裝蔬果區、手作工作坊、換物市集、音樂表演及野餐等活動。綠色和平專案主任張凱婷說，市集所設置的裸裝蔬果區，民眾不僅可以免費把水果帶回家，還能省去處理過多的塑膠包裝。而手作工作坊則教導民眾改裝二手T恤成為購物小幫手，現場也直接把林依晨伍佰捐出的個人二手T恤，改造成時尚購物袋，分送給參加者。

至於換物市集，則是讓民眾可以把看過的書籍或DVD、聽過的CD、用過的包包或飾品，又或是戴過的帽子帶來作交換，給予它們另一個嶄新的生活。整個活動也邀請原住民創作歌手巴賴Balai與鄭宜農進行音樂演出，另也有環保故事屋，吸引許多民眾攜家帶眷參與。

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